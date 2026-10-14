Planet Zoo 2 побила рекорд оригинала в Steam в день выхода

Planet Zoo 2 превзошла пиковый онлайн первой части в Steam всего через несколько часов после релиза. По данным SteamDB, число одновременно играющих превысило 40 тысяч человек и продолжило расти.

Для сравнения, оригинальная Planet Zoo достигла максимума менее чем в 39 тысяч игроков почти семь лет назад. Теперь сиквел может побить и общий рекорд Frontier Developments в Steam: около 60 тысяч одновременных игроков, установленный первой Jurassic World Evolution. Учитывая, что Planet Zoo 2 вышла в начале недели, пик может оказаться ещё выше в ближайшие выходные.

В отличие от первой части, сиквел одновременно вышел не только на ПК, но и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Данных об онлайне на консолях пока нет, поэтому общая аудитория игры может быть значительно больше показателей Steam.

Среди главных нововведений Planet Zoo 2 — полностью водные и летающие животные, а также возможность создавать собственные природные заповедники. Разработчики из Frontier Developments также известны поддержкой своих игр дополнительным контентом после релиза.