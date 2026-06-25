Planet Zoo 2 получила 35-минутное видео с подробным обзором

Всего через несколько недель после показа игрового процесса Planet Zoo 2, разработчик Frontier Developments выпустил новое видео, которое более подробно рассказывает об этом симуляторе управления и различных аспектах игрового процесса. Видео длится 35 минут.

Основное внимание в новом видео уделяется зоопарку, который использовался для демонстрации игрового процесса в начале этого месяца и был снят с использованием тестовой сборки, выпущенной ранее в этом году. Таким образом, некоторые из показанных вещей могут значительно измениться к моменту приближения к дате выхода.

В видеоролике участвуют видеохудожник Мел Кокс, арт-директор Марк Кокс и гейм-директор Гарет Хьюз, а ведущим выступает старший менеджер по работе с инфлюенсерами Крис Оуэн. Как объясняет Хьюз, видео демонстрирует тропический зоопарк, построенный в Planet Zoo 2, и в процессе фокусируется на некоторых новых возможностях, которые ждут игроков в игре.

Самое большое изменение в Planet Zoo 2 по сравнению с предшественницей — это значительный скачок в качестве графики. Это касается таких вещей, как фоновый ландшафт, растительность и даже камни. Этого удалось достичь благодаря новой версии внутреннего игрового движка Frontier Developments, получившего название Cobra. Это обновление позволило студии использовать совершенно новую систему освещения с глобальным освещением.

Наряду с графикой, разработчики также уделили особое внимание посетителям зоопарка. Они описывают его как «интересное сочетание симуляции и реализма». Затем в видеоролике подробно рассказывается о некоторых новых инструментах, которые будут доступны для того, чтобы сделать игровой процесс более доступным для казуальных игроков. Однако ветераны Planet Zoo также найдут здесь много интересного, ведь новые элементы позволяют им точно контролировать планировку и эстетику своего зоопарка.

Рассматривая новые инструменты, мы видим, как разработчики смогли создать идеальный вольер для тигра, предоставив ему достаточно места для передвижения и приятный пруд, из которого он может пить воду. Значительное внимание было уделено тому, как различные животные будут взаимодействовать с объектами в своих вольерах. Тигр, например, напившись воды, решает полежать в пруду и попытаться забраться на деревянный столб.

Компания Frontier Developments подтвердила в своей предыдущей демонстрации игрового процесса, что в Planet Zoo 2 будут представлены летающие и водные существа, что даст игрокам больше возможностей для своих зоопарков. Среди новых животных — тукан Токо, птица-секретарь, черноплавниковые рифовые акулы и черепахи-биссы. Игра также позволит игрокам сосредоточить свои усилия на создании заповедников дикой природы, которые начинаются с проектов по сохранению природы, а затем превращаются в полноценные места обитания. Эти заповедники могут быть созданы в любой точке мира и рассчитаны на долгосрочную перспективу для игроков.

Planet Zoo 2 выйдет 13 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.