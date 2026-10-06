Planet Zoo 2 раскрывает ещё одного обитателя - снежному барсу понадобится целый мир по вертикали

Frontier Developments продолжает знакомить игроков с обитателями Planet Zoo 2 и неожиданно раскрыла ещё один вид, который появится в игре на старте. Им станет снежный барс — одиночный и довольно спокойный хищник, для которого обычного вольера будет недостаточно.

Чтобы снежный барс чувствовал себя комфортно, игрокам придётся позаботиться о подходящей среде обитания. Frontier продемонстрировала пример на основе животного из Кёльнского зоопарка: в его распоряжении должно быть достаточно вертикальных поверхностей для лазания, а также укромных мест, где можно спокойно отдыхать и прятаться от посетителей.

Особенности поведения снежного барса также придётся учитывать при содержании животного. Этот хищник предпочитает одиночество, поэтому обустройство вольера потребует от владельцев зоопарка большего внимания к его привычкам и потребностям. При этом снежного барса можно будет встретить и во время исследования дикой природы с помощью исследовательского транспорта.

Ранее Frontier уже представила шесть новых видов, которые пополнят фауну Planet Zoo 2. Теперь список обитателей оказался немного шире, чем предполагалось изначально, а снежный барс заодно демонстрирует, насколько важной частью игры станет создание подходящих условий для каждого конкретного животного.

Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.