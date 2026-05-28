Planet Zoo 2 выйдет 13 октября - с акулами, летающими птицами и полноценными заповедниками

Planet Zoo 2 официально анонсирована для PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а релиз состоится уже 13 октября. Frontier Developments явно не собирается просто выпускать «ещё один набор животных» — сиквел выглядит как попытка заметно расширить формулу оригинала, который до сих пор считается одним из самых детализированных симуляторов зоопарка.

Главным нововведением станут полностью водные и летающие виды. Игроки смогут строить полноценные аквариумы с акулами, морскими обитателями и стаями рыб, а также создавать огромные вольеры для птиц вроде туканов и птиц-секретарей. Для серии это действительно важный шаг: в первой Planet Zoo фанаты годами просили расширить систему животных за пределы классических наземных вольеров.

Разработчики также делают серьёзную ставку на тему сохранения природы. Теперь животных можно будет выпускать в собственные заповедники дикой природы, участвуя в глобальных экологических проектах. Судя по описанию, Frontier пытается сделать игру не только «про красивый зоопарк», но и про управление экосистемами.

При этом основа осталась прежней — глубокое строительство, гибкая настройка декораций и почти пугающее внимание к деталям поведения животных. Судя по всему, Planet Zoo 2 продолжит линию серии Planet Coaster и Planet Zoo, где игрокам дают инструменты почти профессионального уровня, но при этом не заставляют превращать игру в таблицу Excel.

На фоне довольно осторожного развития жанра управленческих симуляторов Planet Zoo 2 выглядит как редкий случай действительно крупного и дорогого продолжения, а не просто косметического апдейта. И если Frontier удастся совместить масштаб с привычной глубиной механик, у фанатов жанра осенью может появиться новый главный «пожиратель времени».