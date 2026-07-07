Представлен новый геймплейный трейлер симулятора Planet Zoo 2 с демонстрацией системы эмоций животных

Разработчики из Frontier Developments опубликовали свежий демонстрационный ролик для Planet Zoo 2, посвященный ключевым особенностям игрового процесса. Видео в основном знакомит зрителей с поведением западноафриканских львов, демонстрирует их уникальные повадки и базовые жизненные потребности.
А самые главные изменения затронули внутреннее устройство живых существ благодаря интеграции продвинутой системы симуляции эмоций. Разнообразные подопечные теперь обладают сложной эмоциональной жизнью, демонстрируя радость, страх или гнев в зависимости от окружающих условий.
Полноценное изучение потребностей каждого конкретного вида позволит точнее настраивать вольеры, что напрямую повлияет на репутацию заведения и приток денежных пожертвований.
Помимо обустройства территорий, важной частью прохождения станет забота о размножении редких животных и последующее возвращение окрепших особей обратно в естественную среду обитания.
Полноценный релиз стратегического симулятора Planet Zoo 2 официально запланирован на 13 октября 2026 года. В этот день масштабная экономическая игра выйдет на персональных компьютерах, а также на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Прикольно. Кто-нибудь знает, там можно вселиться в нпс посетителя и самому ходить разглядывать от 3/1 лица в 1 части?
Помню игру типо постройки аттракционов, там можно было вселяться в нпс на аттракционах типо американских горок, и самому от 1 лица кататься