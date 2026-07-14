Разработчики симулятора Planet Zoo 2 раскрыли имена ещё семи животных из внутриигровой энциклопедии

Студия Frontier Developments официально провела очередное еженедельное обновление контентной базы грядущей игры и расширила список подтвержденных обитателей. Разработчики добавили в официальную энциклопедию проекта (Zoopedia) сразу семь новых видов уникальных существ. Полноценная карточка каждого животного со всеми его повадками, требованиями к вольеру и уникальными особенностями жизнедеятельности стала доступна для изучения пользователям.

В новый список вошли следующие представители мировой фауны:

Трубкозуб (Aardvark)

Цихлида-головач (Blunthead cichlid)

Масайский жираф (Masai giraffe)

Гигантский малайский листотел (Giant Malaysian leaf insect)

Орикс-орикс или Гемсбок (Gemsbok)

Огненная саламандра (Fire Salamander)

Обыкновенная луна-рыба (Ocean sunfish)

Авторы отдельно подчеркнули, что это далеко не финальный состав обитателей симулятора и впереди геймеров ждет еще множество громких анонсов. Регулярные обновления игровой энциклопедии продолжатся вплоть до официального релиза проекта. Полноценный мировой запуск Planet Zoo 2 на персональных компьютерах и домашних консолях запланирован на 13 октября текущего года. Прямо сейчас все желающие могут оформить предварительный заказ, чтобы гарантированно получить внутриигровой бонусный контент-пак в день старта продаж.