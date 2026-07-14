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Planet Zoo 2 13.10.2026
Симулятор, Менеджер, Строительство, Вид сверху, Песочница
6.9 11 оценок

Разработчики симулятора Planet Zoo 2 раскрыли имена ещё семи животных из внутриигровой энциклопедии

Апчхий Апчхий

Студия Frontier Developments официально провела очередное еженедельное обновление контентной базы грядущей игры и расширила список подтвержденных обитателей. Разработчики добавили в официальную энциклопедию проекта (Zoopedia) сразу семь новых видов уникальных существ. Полноценная карточка каждого животного со всеми его повадками, требованиями к вольеру и уникальными особенностями жизнедеятельности стала доступна для изучения пользователям.

В новый список вошли следующие представители мировой фауны:

  • Трубкозуб (Aardvark)
  • Цихлида-головач (Blunthead cichlid)
  • Масайский жираф (Masai giraffe)
  • Гигантский малайский листотел (Giant Malaysian leaf insect)
  • Орикс-орикс или Гемсбок (Gemsbok)
  • Огненная саламандра (Fire Salamander)
  • Обыкновенная луна-рыба (Ocean sunfish)

Авторы отдельно подчеркнули, что это далеко не финальный состав обитателей симулятора и впереди геймеров ждет еще множество громких анонсов. Регулярные обновления игровой энциклопедии продолжатся вплоть до официального релиза проекта. Полноценный мировой запуск Planet Zoo 2 на персональных компьютерах и домашних консолях запланирован на 13 октября текущего года. Прямо сейчас все желающие могут оформить предварительный заказ, чтобы гарантированно получить внутриигровой бонусный контент-пак в день старта продаж.

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