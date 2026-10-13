Состоялся релиз Planet Zoo 2 - симулятора зоопарка с аквариумами, летающими птицами и заповедниками

Состоялся релиз Planet Zoo 2 — продолжения симулятора управления зоопарком от Frontier Developments. Игра вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В Planet Zoo 2 игрокам вновь предстоит строить и развивать собственные зоопарки, создавать подходящие условия для животных и заботиться о посетителях. В продолжении разработчики расширили поведение животных, добавили более детализированные анимации и новые формы взаимодействия с окружающей средой, включая выпас и стадное поведение.

Одним из главных нововведений стали полностью водные и летающие виды. Игроки могут создавать пресноводные и морские аквариумы с рыбами, чернопёрыми рифовыми акулами и биссами, а также строить настраиваемые вольеры для птиц. Кроме того, появилась система Wildlife Reserves — крупных заповедников, куда можно выпускать животных после выполнения природоохранных задач.

Planet Zoo 2 предлагает карьерный режим с организацией FEN, режим Franchise с созданием сети зоопарков и обменом животными с другими игроками, а также свободную песочницу.