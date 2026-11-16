Авторы Planetary Annihilation: TITANS перевели игру на Chromium 150 и обновили баланс юнитов

Студия Planetary Annihilation Inc выпустила техническое обновление для масштабной космической стратегии Planetary Annihilation: TITANS, в котором полностью заменила базовую систему пользовательского интерфейса. Вместо давно лишенной поддержки технологии Coherent UI, работавшей на базе устаревшего Chromium 40 без аппаратного ускорения, игра перешла на современный Chromium Embedded Framework с движком Chromium 150.

Coherent UI, базовая система работы игрового интерфейса, остро нуждалась в замене. Поддержка этой технологии прекратилась довольно давно, что вызвало рост проблем с производительностью и ошибок, а также создало риск того, что со временем PA вообще не сможет запускаться на современных машинах.

- Команда Planetary Annihilation Inc, разработчики Planetary Annihilation: TITANS

Переход на новую архитектуру разбит на 2 этапа. Сейчас CEF используется по умолчанию, однако при возникновении неполадок игроки все еще могут вернуться к Coherent UI через параметр запуска --ui-backend coherent в Steam и сообщить о сбое на сервере Discord. После подтверждения стабильности старую систему окончательно удалят, а для создателей модификаций уже изменили параметр отладки на --webview-port=. На Windows меню теперь отрисовывается с аппаратным ускорением силами видеокарты, а версия для macOS получила нативную сборку под Apple Silicon с четким рендерингом под экраны Retina и ускоренным запуском.

Патч также улучшил тени от солнца, сгладил подгрузку текстур рельефа и добавил поддержку имен хостов при прямом подключении к матчам. Игра научилась восстанавливаться после сбоев интерфейса и перезагрузки графического драйвера без аварийного завершения, а вызывающие циклические вылеты панели модов теперь просто отключаются. Среди исправленных ошибок значатся давний баг с потерей обзора при подключении к бою, бесконечный цикл меню при выходе из редактора звездных систем и сбои многопоточности, портившие повторы и генерацию планет. Впрочем, в комментариях в Steam владелец системы на базе Apple Tahoe уже пожаловался на полное исчезновение звука после установки патча.

Крупный блок балансных правок вырос из исправления расчета дальности противоорбитального огня на планетах радиусом менее 350. Теперь корабли Omega и станции Anchor больше не перестреливают защитные установки Umbrella на малых лунах. Чтобы оборона не стала непробиваемой, стоимость Umbrella снизили с 900 до 500 металла, а запас прочности подняли с 900 до 1100, урезав урон со 100 до 50 и дальность с 300 до 200. Поскольку прорывать такую защиту стало сложнее, в список снарядов для юнит-пушек добавили Inferno, Drifter, Skitter и Nyx, а вот ботов Boom из него исключили, что вызвало шутливое недовольство фанатов массовых бомбардировок этими юнитами.

Переработки коснулись и других боевых единиц. Транспорты Pelican с загруженными Dox или Stinger теперь принимают приказы атаки как полноценные штурмовики, причем Stinger умеют вести огонь прямо с борта. Противоорбитальное оружие Catapult выделили в отдельную установку с самонаводящимися ракетами дальностью 250 и уроном 1000, убрав перехват десантных капсул как у самой Catapult, так и у Bluehawk, а у Vanguard удалили неиспользуемый тег радара. Орбитальному крейсеру Omega подняли дальность огня по поверхности со 130 до 150, забытому ранее SXX увеличили скорость с 25 до 35 с извинениями от студии, а Artemis усилили урон с 300 до 500 ценой снижения скорострельности. Отдельно авторы вернули таймер зарядки супероружия Ragnarok с 3 минут к прежней 1 минуте и подняли цену с 60 000 до 80 000 металла, признавшись, что при прошлом замедлении забыли поменять музыкальную тему и голосовое оповещение Annihilation in 1 minute.

В обсуждениях на странице Steam игроки положительно оценили избавление от старой прослойки и нативную поддержку Apple Silicon, хотя некоторые с иронией отметили повсеместное распространение Chromium и скромный онлайн стратегии, вышедшей еще в 2015 году. Среди предложений сообщества звучали идеи встроить популярную модификацию Legion Expansion в базовый клиент, добавить поддержку Vulkan и прояснить планы на возможный сиквел. В самой Planetary Annihilation Inc подчеркивают, что нынешний технический патч служит лишь подготовительным этапом перед следующим крупным контентным обновлением.