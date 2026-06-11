Planetary Annihilation: TITANS получила обновление с улучшенной поддержкой Linux

Стратегия в реальном времени Planetary Annihilation: TITANS получила свежее обновление, направленное на исправление проблем с запуском нативной версии для операционных систем Linux. Разработчики из комьюнити-команды переработали техническую базу игры, чтобы обеспечить стабильную работу на современных дистрибутивах.

Команда поддержки из числа участников сообщества, которая сейчас занимается развитием проекта, в течение длительного времени работала над обновлением устаревших технологий игры. В частности, это коснулось интерфейса, который изначально создавался на базе решений, потерявших актуальность на современных системах. Ранее при переходе на новые процессы сборки обновлений нативная поддержка систем на базе Linux была временно нарушена, что потребовало совместных усилий разработчиков и активных игроков для сбора отчетов об ошибках.

Согласно официальному заявлению авторов от 10 июня 2026 года, процесс исправления занял больше времени, чем планировалось изначально. Разработчики выразили благодарность сообществу за предоставленные логи и тестирование ранних версий. На текущий момент количество успешных запусков нативной версии на различных конфигурациях увеличилось, хотя отдельные случаи несовместимости все еще могут встречаться.

Для пользователей, у которых по-прежнему возникают проблемы с запуском основной сборки, предусмотрен альтернативный вариант запуска под названием linux_live. Команда просит сообщать о любых неполадках в Discord, где также открыт набор добровольцев для участия в закрытом бета-тестировании будущих обновлений для Linux.

Стратегия Planetary Annihilation: TITANS вышла 18 августа 2015 года и продолжает получать обновления силами сообщества. Протестированная игроками на операционной системе Fedora с графическим процессором AMD новая версия показала стабильную работу и успешную загрузку без необходимости использования дополнительных слоев совместимости.