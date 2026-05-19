Разработчики Planetary Annihilation: TITANS добавили мультиплеер Steam P2P и анонсировали новый контент

Команда создателей стратегии Planetary Annihilation: TITANS опубликовала новую информацию о развитии проекта. Авторы заявили о выпуске свежего обновления. Главными приоритетами для них стали стабильность и прозрачность процесса разработки. За последнее время создатели выпустили технические патчи. Эти заплатки устранили множество программных ошибок и вылетов. Разработчики отметили, что такая работа поможет им создать надежную базу для крупных контентных обновлений, которые запланированы на ближайшее будущее.

В ближайшее время создатели планируют запустить публичное бета-тестирование LABS Public Testing Environment, где игроки смогут опробовать грядущие нововведения. Кроме того, в игре уже изменилась система сетевых матчей. Разработчики отказались от старой серверной архитектуры в пользу сетевой технологии Steam P2P. Данное решение должно полностью решить проблемы пользователей, которые пытаются играть вместе.

Также авторы прокомментировали ситуацию с версией игры для операционной системы Linux. На данный момент новые сборки стратегии испытывают проблемы с запуском на этой платформе. В качестве временного решения создатели добавили специальную бета-версию с прошлым рабочим билдом, который успешно запускается на системах вроде Fedora KDE 44. Игроки этой ветки пока не могут участвовать в рейтинговых матчах или играть с пользователями других операционных систем, но им доступен совместный мультиплеер друг с другом. Авторы надеются исправить систему сборки в ближайшее время.