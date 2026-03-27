Разработчики Planetary Annihilation: TITANS просят помощи у пользователей Linux

Стратегия Planetary Annihilation: TITANS получила новую команду разработчиков из числа поклонников, которая занимается подготовкой обновлений и улучшением серверной инфраструктуры. В феврале создатели официально объявили о начале работы над масштабными изменениями.

Команда уже выпустила 1 крупный патч, однако он вызвал множество проблем в версии игры для операционной системы Linux. Переход на новую систему сборки изменил технические зависимости проекта. В результате у некоторых игроков стратегия полностью отказывается запускаться, а другие могут зайти в меню, но не способны начать матч.

Авторы расследуют причины неполадок и признают, что в последней версии ошибка осталась нерешенной. Разработчики просят пользователей Linux отправить логи игры и характеристики своих систем в канал поддержки в Discord, даже если стратегия работает абсолютно стабильно и без сбоев.

Создатели отмечают, что их нынешний состав представляет лишь малую часть аудитории, поэтому для обеспечения надежной поддержки проекта им нужно собрать больше реальных данных от сообщества. Журналисты портала GamingOnLinux подтвердили проблему, сообщив, что на системе с Fedora KDE 43 стратегия действительно не запустилась. Напомним, что оригинальная игра вышла 18 августа 2015 года.