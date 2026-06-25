В Planetary Annihilation: TITANS добавили кооперативный режим Galactic War

Космическая стратегия в реальном времени Planetary Annihilation: TITANS получила крупное обновление, которое добавляет поддержку совместного прохождения для режима Galactic War. Теперь игроки могут вместе проходить научно-фантастическую кампанию с элементами роглайт.

Режим Galactic War представляет собой динамическую кампанию, в которой пользователи начинают игру с минимальными ресурсами и постепенно расширяют свое влияние в галактике, сражаясь с различными фракциями и боссами. После выхода обновления проходить этот режим можно в составе группы до 12 человек. При необходимости это ограничение можно обойти с помощью специальных параметров запуска игры.

Разработчики предусмотрели несколько вариантов совместного игрового процесса. Участники матча могут управлять одной общей армией или создавать собственные индивидуальные войска. Аналогичным образом настраивается технологическое развитие: технологии можно сделать общими для всей команды или индивидуальными для каждого игрока. В режиме также реализована система автоматического сохранения прогресса и поддержка повторного подключения при разрыве соединения. Это позволяет любому участнику возобновить прохождение в любое время как с прежним составом игроков, так и с новыми пользователями.

Сложность игрового процесса автоматически масштабируется под размер группы. Искусственный интеллект оппонентов получает прибавку в размере 20% к экономике за каждого дополнительного участника в сессии, а количество вражеских командиров на карте увеличивается. Совместный режим также полностью совместим с пользовательскими модификациями.

Помимо этого, авторы проекта продолжают работать над улучшением совместимости игры с операционной системой Linux. Благодаря активному тестированию со стороны игрового сообщества разработчикам удалось решить множество технических проблем, что позволило вернуть работоспособность нативной версии стратегии на значительном количестве дистрибутивов.

В настоящее время развитием Planetary Annihilation: TITANS занимается команда энтузиастов из игрового сообщества. В будущем разработчики планируют выпустить еще несколько крупных обновлений, одним из которых станет масштабное улучшение встроенного редактора систем. Оригинальный релиз игры состоялся 18 августа 2015 года.