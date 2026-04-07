PlanetSmith TBA
Ролевая, Выживание, Строительство, От первого лица, Песочница, Космос
Смесь No Man's Sky и Minecraft взорвала Kickstarter: PlanetSmith собрала цель за 3 часа

butcher69 butcher69

Инди-разработчик Кеннет Уорд представил амбициозную «песочницу» PlanetSmith, которая объединяет идеи No Man's Sky и Minecraft. Проект мгновенно привлёк внимание игроков: кампания на Kickstarter достигла своей цели всего за три часа, а затем превысила её более чем в шесть раз.

PlanetSmith предлагает исследовать процедурно генерируемые планеты, строить, добывать ресурсы и сражаться с существами. Главная особенность — полностью сферические миры, где игрок может свободно перемещаться по поверхности, а затем без загрузок отправляться в космос и исследовать другие планеты в одной солнечной системе.

Разработка ведётся уже около пяти лет студией Incandescent Games. По словам автора, идея родилась из желания переосмыслить формулу Minecraft, сделав мир не бесконечной плоскостью, а полноценной планетой с ощутимыми границами и уникальной географией.

Игроки смогут менять ландшафт, влияя на целые экосистемы, а затем отправляться дальше в поисках новых миров. Такой подход сочетает свободу творчества с ощущением космического приключения.

Кампания уже собрала более 26 тысяч фунтов при скромной цели, а альфа-тестирование стартует в апреле. Судя по интересу аудитории, PlanetSmith может стать одним из самых заметных инди-проектов ближайших лет.

Niт6iтЛиsт4n

не много ли взывов на кикстартере?

Господин Никто

чуваки обучаю как попасть в инфоповод и нагреть мамонтов

Шаг 1. Выпускаете свою xpeнь на кикстартере

Шаг 2. Подставной бэккер кидает миллионы, тем самым закидывая вашу xpeнь в инфоповод

Шаг 3. "Смесь No Man's Sky и Minecraft взорвала Kickstarter: PlanetSmith собрала цель за 3 часа"

Шаг 4. Profit

QD19

Мусорный вброс ради наживы, понял

