В Steam раскритиковали Valve за модерацию после скандала вокруг Plantation Simulator

В Steam разгорелся новый скандал вокруг игры Plantation Simulator, которая вызвала волну критики из-за спорного контента и слабой модерации платформы. Пользователи обратили внимание, что проект находился в магазине Valve более недели, несмотря на многочисленные жалобы и явные нарушения правил площадки.

Изначально Plantation Simulator содержала крайне провокационный контент, из-за чего игра быстро стала объектом обсуждений в соцсетях и игровых медиа. Позже разработчики выпустили обновление, полностью изменившее внешний вид персонажей и подачу проекта, заявив, что всё это якобы было «троллингом» аудитории.

После обновления рейтинг игры в Steam резко упал до «в основном отрицательных» отзывов, а в комментариях начались массовые споры между пользователями. При этом многие игроки и журналисты задаются вопросом, почему Valve допустила публикацию подобного проекта и так долго не реагировала на жалобы.

Ситуация особенно активно обсуждается на фоне недавнего ужесточения политики Steam в отношении NSFW-игр и некоторых хорроров. Критики считают, что модерация платформы остаётся непоследовательной: одни проекты быстро получают ограничения, тогда как другие с откровенно провокационным содержанием продолжают оставаться доступными.

На данный момент Valve официально не прокомментировала ситуацию вокруг Plantation Simulator.