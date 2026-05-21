В Steam вышел Plantation Simulator - игру с механикой порки чернокожих рабочих уже называют "симулятором рабства"

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз скандальной игры Plantation Simulator, вызвавшей волну критики в соцсетях и игровых сообществах. Пользователи и журналисты называют проект «симулятором рабства» из-за его тематики и игровых механик.
На странице игры в Steam Plantation Simulator описывается как «простой фермерский симулятор», в котором игрок должен управлять плантацией и «мотивировать рабочих собирать урожай». Однако основой игрового процесса стала механика порки чернокожих рабочих для повышения производительности.
Наибольшее возмущение вызвало официальное описание взрослого контента от самих разработчиков, где говорится:
В этой игре вы будете хлестать чёрных людей, чтобы поддерживать продуктивность своей фермы. Если вы будете слишком сильно хлестать вашего чернокожего рабочего, он умрёт.
После появления игры в Steam пользователи начали массово обсуждать проект на Reddit и форумах Steam, обвиняя авторов в расизме, эксплуатации темы рабства и попытке заработать на шок-контенте. На странице сообщества Steam уже появились десятки тем с прямыми обвинениями в расистском содержании.
Ситуация вновь подняла вопрос о политике модерации Valve в отношении спорного контента. Steam уже неоднократно подвергался критике за публикацию проектов с экстремальным насилием, сексуальным контентом и провокационной тематикой.
Журналисты также проводят параллели с мобильной игрой Slavery Simulator, которую Google удалил из Google Play в 2023 году после общественного резонанса и расследования в Бразилии. Тогда Google заявил, что не допускает приложения, пропагандирующие насилие или расовую ненависть.
На момент публикации Valve не комментировала ситуацию вокруг Plantation Simulator, а сама игра остаётся доступной для покупки в Steam.
А симулятор концлагеря в Steam есть или никто точно не знает?
Игра года в концептуальном плане )
Идеально // Артём Слепуха
К успеху идут.