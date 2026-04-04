Electronic Arts объявила о закрытии серверов Plants vs. Zombies HD в июне нынешнего года

План Electronic Arts по закрытию игр в 2026 году становится всё более масштабным. Последней известной жертвой, попавшей в чёрный список, стала Plants vs. Zombies HD для компьютеров и устройств Apple: сервис знаменитой и забавной игры в жанре Tower Defense, выпускавшейся с мая 2009 года, официально завершится 24 июня 2026 года.
Серия Plants vs. Zombies — одна из наиболее пострадавших от закрытия серверов. 28 апреля EA также отключит серверы Plants vs. Zombies: Garden Warfare для PlayStation 3. В конечном итоге, стратегия EA, по всей видимости, в первую очередь направлена на сокращение расходов, вероятно, в преддверии её приобретения Саудовским государственным фондом.
На самом деле, календарь настолько насыщен, что стоит вспомнить игры, которые недавно были закрыты, и те, которые будут закрыты в ближайшие несколько месяцев:
Прошедшие
- Anthem (Xbox One, PlayStation 4, EA App) - 12 января
- The Sims Mobile (iOS, Android) - 20 января
- NBA Live 19 (Xbox One, PlayStation 4) - 30 января
- Madden NFL 24 (EA Play Pro, EA Play List) - 17 февраля
- Real Racing 3 (Apple, Google, Amazon, Facebook) - 20 марта
Предстоящие
- F1 23 (EA Play) - апрель 15
- Демоверсия Kingdoms of Amalur (приложение EA Play) - 16 апреля
- Gone Home (EA Play Pro) - 27 апреля
- Dragon Age: Inquisition (PlayStation 3) - 28 апреля
- Plants vs. Zombies Zombies Garden Warfare (PlayStation 3) - 28 апреля
- EA Sports FC Tactical (Apple, Google, Facebook) - 7 мая
- Battlefield Hardline (Xbox One и PlayStation 4) - 22 июня
- Plants vs. Zombies HD (Apple) - 24 июня
- Madden NFL 23 (Xbox One, Xbox X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, EA App, Steam) - 13 июля
- Apex Legends (Nintendo Switch) - 4 августа
- NHL 22 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S) - 31 августа
- NHL 23 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S) - 31 августа
EA гореть в аду за все уничтоженные игры
Какой смысл поддерживать сервера у настолько древних консолей ???
Продали жопу арабам теперь подчищают игры, хз какие игры они будут делать теперь.
Интересно а почему-бы EA не выпустить патчи к играм что-бы их можно было-бы играть в соло или хотя- бы мини сервер-программу что-бы те у кого есть игры могли-бы хотя-бы по 2-6 человек связываться или с ботами гонять? Типа локальной сети... все грибы выросли и вышел огород. что-то много всех этих "бы" выходит.
А где на пк можно скачать торрент Plants vs. Zombies Zombies Garden Warfare 2, вроде писали что есть там сюжет и не могу найти((((