Plants vs. Zombies 04.05.2009
Аркада, Tower defence, Зомби
8.9 10 907 оценок

Electronic Arts объявила о закрытии серверов Plants vs. Zombies HD в июне нынешнего года

monk70

План Electronic Arts по закрытию игр в 2026 году становится всё более масштабным. Последней известной жертвой, попавшей в чёрный список, стала Plants vs. Zombies HD для компьютеров и устройств Apple: сервис знаменитой и забавной игры в жанре Tower Defense, выпускавшейся с мая 2009 года, официально завершится 24 июня 2026 года.

Серия Plants vs. Zombies — одна из наиболее пострадавших от закрытия серверов. 28 апреля EA также отключит серверы Plants vs. Zombies: Garden Warfare для PlayStation 3. В конечном итоге, стратегия EA, по всей видимости, в первую очередь направлена ​​на сокращение расходов, вероятно, в преддверии её приобретения Саудовским государственным фондом.

На самом деле, календарь настолько насыщен, что стоит вспомнить игры, которые недавно были закрыты, и те, которые будут закрыты в ближайшие несколько месяцев:

Прошедшие

  • Anthem (Xbox One, PlayStation 4, EA App) - 12 января
  • The Sims Mobile (iOS, Android) - 20 января
  • NBA Live 19 (Xbox One, PlayStation 4) - 30 января
  • Madden NFL 24 (EA Play Pro, EA Play List) - 17 февраля
  • Real Racing 3 (Apple, Google, Amazon, Facebook) - 20 марта

Предстоящие

  • F1 23 (EA Play) - апрель 15
  • Демоверсия Kingdoms of Amalur (приложение EA Play) - 16 апреля
  • Gone Home (EA Play Pro) - 27 апреля
  • Dragon Age: Inquisition (PlayStation 3) - 28 апреля
  • Plants vs. Zombies Zombies Garden Warfare (PlayStation 3) - 28 апреля
  • EA Sports FC Tactical (Apple, Google, Facebook) - 7 мая
  • Battlefield Hardline (Xbox One и PlayStation 4) - 22 июня
  • Plants vs. Zombies HD (Apple) - 24 июня
  • Madden NFL 23 (Xbox One, Xbox X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, EA App, Steam) - 13 июля
  • Apex Legends (Nintendo Switch) - 4 августа
  • NHL 22 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S) - 31 августа
  • NHL 23 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S) - 31 августа
TRIAL666

EA гореть в аду за все уничтоженные игры

Giggity
Dragon Age: Inquisition (PlayStation 3) - 28 апреля


Какой смысл поддерживать сервера у настолько древних консолей ???

kotasha

Продали жопу арабам теперь подчищают игры, хз какие игры они будут делать теперь.

GuyverDark

Интересно а почему-бы EA не выпустить патчи к играм что-бы их можно было-бы играть в соло или хотя- бы мини сервер-программу что-бы те у кого есть игры могли-бы хотя-бы по 2-6 человек связываться или с ботами гонять? Типа локальной сети... все грибы выросли и вышел огород. что-то много всех этих "бы" выходит.

Беккер5443

А где на пк можно скачать торрент Plants vs. Zombies Zombies Garden Warfare 2, вроде писали что есть там сюжет и не могу найти((((

