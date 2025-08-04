Художников Plants vs. Zombies никто не позвал работать над переизданием - EA могла использовать их работы без ведома

После нескольких лет слухов и утечек Electronic Arts наконец официально представила переиздание культовой игры Plants vs. Zombies. Новая версия под названием Replanted получила обновлённую графику, переработанные эффекты и поддержку сетевого режима. Однако вместе с этим анонсом всплыла тревожная деталь, касающаяся отношения издателя к создателям оригинальной игры.

Как оказалось, художники, работавшие над Plants vs. Zombies в 2009 году, не были приглашены к участию в разработке ремастера. Один из них — Рич Вернер — прямо заявил, что узнал о проекте лишь из новостей, и отметил, что с удовольствием бы вернулся к работе над франшизой, если бы ему это предложили. Его слова в социальной сети ясно отражают разочарование: «Жаль, что даже не написали. Я бы с радостью поучаствовал». К нему присоединился и другой ветеран оригинальной команды в студии PopCap — Энрике Кортс, который также не имел отношения к Replanted, несмотря на то, что создавал фоны для оригинальной игры.

Ситуацию усугубил фрагмент описания Replanted на странице в Steam, где упоминается внутриигровая библиотека концепт-артов и набросков, ранее не публиковавшихся. Это вызвало замешательство у Вернера, который заявил, что никогда не давал разрешения на использование этих материалов, и понятия не имеет, каким образом EA получила к ним доступ.

Хотя юридически права на Plants vs. Zombies принадлежат EA, подобный подход к бывшим сотрудникам вызывает вопросы об этике и уважении к оригинальному творческому вкладу. Тем временем Electronic Arts пока не прокомментировала ситуацию.

Plants vs. Zombies: Replanted выйдет 23 октября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.