Художников Plants vs. Zombies никто не позвал работать над переизданием - EA могла использовать их работы без ведома

После нескольких лет слухов и утечек Electronic Arts наконец официально представила переиздание культовой игры Plants vs. Zombies. Новая версия под названием Replanted получила обновлённую графику, переработанные эффекты и поддержку сетевого режима. Однако вместе с этим анонсом всплыла тревожная деталь, касающаяся отношения издателя к создателям оригинальной игры.
Как оказалось, художники, работавшие над Plants vs. Zombies в 2009 году, не были приглашены к участию в разработке ремастера. Один из них — Рич Вернер — прямо заявил, что узнал о проекте лишь из новостей, и отметил, что с удовольствием бы вернулся к работе над франшизой, если бы ему это предложили. Его слова в социальной сети ясно отражают разочарование: «Жаль, что даже не написали. Я бы с радостью поучаствовал». К нему присоединился и другой ветеран оригинальной команды в студии PopCap — Энрике Кортс, который также не имел отношения к Replanted, несмотря на то, что создавал фоны для оригинальной игры.
Ситуацию усугубил фрагмент описания Replanted на странице в Steam, где упоминается внутриигровая библиотека концепт-артов и набросков, ранее не публиковавшихся. Это вызвало замешательство у Вернера, который заявил, что никогда не давал разрешения на использование этих материалов, и понятия не имеет, каким образом EA получила к ним доступ.
Хотя юридически права на Plants vs. Zombies принадлежат EA, подобный подход к бывшим сотрудникам вызывает вопросы об этике и уважении к оригинальному творческому вкладу. Тем временем Electronic Arts пока не прокомментировала ситуацию.
Plants vs. Zombies: Replanted выйдет 23 октября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.
И эти выбл@дки еще что-то гонят на пиратов ?
Да лететь этой конторе пид@расов
Не совсем понятно, какие разрешения еа должны просить у художников на свою интеллектуальную собственность?! Забавно и другое. Например то, что они даже не читали условия договора о продаже студии издателю, где 100% было указано, что во владение издателя входит все, что связано с пвз. Включая наработки и эскизы сохраненные на их внутренних серваках. Домашние зарисовки само собой никто не опубликует, банально, из-за их недоступности. Что касается приглашения старых художников на перерисовку, это чисто этический вопрос, который сыграл бы на руку еа, но мы все знаем, кто там руководит у голландского штурвала.
это уже пусть их юристы разбираются. мы народ простой. видим EA - плюём в экран, вытираем его, листаем дальше
Согласен
уже сам факт тго что переизданием занимается эта мутная контора вызывает сомнения и опасения. судя по трейлеру будет что-то максимально плоское вырвиглазно-цветастое и скорее всего максимально тупое. надежды на хорошее будущее игры не оправдались. расходимся
Конкретно что там цветастого если оригинал такой-то только в 720р идёт обоснуй. Я лично в трейлере не увидеть разница кроме высокого разрешения и подтянутых моделей
хмм может у меня см онитором что-то
так в ремастере графоний явно нейронкой подтянули, а новый арт в меню наняли делать каких-то дешёвых аутсорсеров, по стилю видно. про уважение ЕА к творцам вообще смешно, особенно если вспомнить историю с создателем этой франшизы, которого выгнали на мороз, после того, как он высказался против превращения PvZ2 в донатную помойку.
Я у мамы фотошопер, кста.