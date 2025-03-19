Нас ждет ремастер? Plants vs. Zombies Reloaded получила рейтинг для PC и других современных платформ

Неанонсированная игра Plants vs. Zombies Reloaded получила рейтинг от бразильского агентства для таких платформ, как PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android. Игра получила классификацию L, что означает, что она подходит для всех возрастов.
Изучив информацию на странице игры, многие предположили, что Reloaded — это ремастер оригинальной Plants vs. Zombies, выпущенной в 2009 году. Оригинальная игра представляет собой проект в жанре tower defense, где игроки защищают сад от орд зомби с помощью различных растений с уникальными способностями.
Франшиза включает не только игры в жанре «защита башни», но и спин-оффы, такие как Plants vs. Zombies: Garden Warfare, которые представляют собой игры в других жанрах. Ожидается, что Reloaded будет обновленной версией классического хита с поддержкой современных платформ.
вот бы мультиплеер из консоли добавили
Еще бы бесконечный режим или хардкорную сложность
Вроде же они и в оригинале есть
Вот бы 2-ую часть образца 2014-16 гг. выпустили на ПК. Конечно без микротранзакций и с переделанным балансом. Игра была огонь! Столько классных новых механик и доработок по сравнению с первой.
Но в последних версиях (когда добавили уровни у растений) совсем похоронили баланс и скатили игру до Pay-To-Win уровня. Печальный конец.
Согласен, отличная игра была, не один десяток раз её прошёл. На ПК бы полноценный порт, а то на Bluestacks как-то не играется...
Это где был танцующий зомби Майкл Джексон?)
Зомби Майкл был и в первой части до патчей. Потом после его смерти жадные наследнички потребовали конский ценник на использование образа из "Триллера" и мелодии, в результате произошла замена на ноунейма.
И нафига. ЗАЧЕМ ? Что они там ремастерить решили ? У них буквально есть Plants vs. Zombies 2. Что мешает её выпустить нормальным портом на PC и консоли. Убрав болячки мобильной версии и всё.
А не трогать игру. Которая даже сейчас выглядит нормально.
Поддержку широкоэкранных разрешений, анкап фпс,поддержку контроллеров завезти , перенести игру с directx 8 на актуальный directx 11/12
Лучики добавить, ЛУЧИКИ.... нужно-ж 5х видюхи проталкивать .
мне понравилось что ты написал 11 чисто навсякий поскольку знаешь что 12 себя зачастую плохо показывает))
Так, достаточно патчем. Или просто как честь юбилея выпустить крупный апдейт, версию игры. Нафига заявлять офицально о ремастере всё равно не ясно.
Да 4К нехватает на рс на больших экранах пиксельное месиво
Я подозревал что выйдет ремастер, так как к этой игре притронулся величайший, царь всея стриминга, бог - Arthas (Папич), и похвалил игру, поэтому не удивлен анонсу.
Ей ремастер не нужен.