Нас ждет ремастер? Plants vs. Zombies Reloaded получила рейтинг для PC и других современных платформ

Неанонсированная игра Plants vs. Zombies Reloaded получила рейтинг от бразильского агентства для таких платформ, как PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android. Игра получила классификацию L, что означает, что она подходит для всех возрастов.

Изучив информацию на странице игры, многие предположили, что Reloaded — это ремастер оригинальной Plants vs. Zombies, выпущенной в 2009 году. Оригинальная игра представляет собой проект в жанре tower defense, где игроки защищают сад от орд зомби с помощью различных растений с уникальными способностями.

Франшиза включает не только игры в жанре «защита башни», но и спин-оффы, такие как Plants vs. Zombies: Garden Warfare, которые представляют собой игры в других жанрах. Ожидается, что Reloaded будет обновленной версией классического хита с поддержкой современных платформ.