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Plants vs. Zombies 04.05.2009
Аркада, Tower defence, Зомби
9 9 596 оценок

Нас ждет ремастер? Plants vs. Zombies Reloaded получила рейтинг для PC и других современных платформ

butcher69 butcher69

Неанонсированная игра Plants vs. Zombies Reloaded получила рейтинг от бразильского агентства для таких платформ, как PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android. Игра получила классификацию L, что означает, что она подходит для всех возрастов.

Изучив информацию на странице игры, многие предположили, что Reloaded — это ремастер оригинальной Plants vs. Zombies, выпущенной в 2009 году. Оригинальная игра представляет собой проект в жанре tower defense, где игроки защищают сад от орд зомби с помощью различных растений с уникальными способностями.

Франшиза включает не только игры в жанре «защита башни», но и спин-оффы, такие как Plants vs. Zombies: Garden Warfare, которые представляют собой игры в других жанрах. Ожидается, что Reloaded будет обновленной версией классического хита с поддержкой современных платформ.

83
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
IbruhmanI

вот бы мультиплеер из консоли добавили

14
Sweet Cake

Еще бы бесконечный режим или хардкорную сложность

7
IbruhmanI Sweet Cake

Вроде же они и в оригинале есть

2
Lore Seeker

Вот бы 2-ую часть образца 2014-16 гг. выпустили на ПК. Конечно без микротранзакций и с переделанным балансом. Игра была огонь! Столько классных новых механик и доработок по сравнению с первой.
Но в последних версиях (когда добавили уровни у растений) совсем похоронили баланс и скатили игру до Pay-To-Win уровня. Печальный конец.

13
Вуконг Обезьяныч

Согласен, отличная игра была, не один десяток раз её прошёл. На ПК бы полноценный порт, а то на Bluestacks как-то не играется...

2
kolinmah

Это где был танцующий зомби Майкл Джексон?)

2
Victor Dukoff kolinmah

Зомби Майкл был и в первой части до патчей. Потом после его смерти жадные наследнички потребовали конский ценник на использование образа из "Триллера" и мелодии, в результате произошла замена на ноунейма.

3
Ammati

И нафига. ЗАЧЕМ ? Что они там ремастерить решили ? У них буквально есть Plants vs. Zombies 2. Что мешает её выпустить нормальным портом на PC и консоли. Убрав болячки мобильной версии и всё.
А не трогать игру. Которая даже сейчас выглядит нормально.

9
agula98
Что они там ремастерить решили ?

Поддержку широкоэкранных разрешений, анкап фпс,поддержку контроллеров завезти , перенести игру с directx 8 на актуальный directx 11/12

4
Kokoprime1991

Лучики добавить, ЛУЧИКИ.... нужно-ж 5х видюхи проталкивать .

2
AGS37 agula98
на актуальный directx 11/12

мне понравилось что ты написал 11 чисто навсякий поскольку знаешь что 12 себя зачастую плохо показывает))

1
Ammati agula98

Так, достаточно патчем. Или просто как честь юбилея выпустить крупный апдейт, версию игры. Нафига заявлять офицально о ремастере всё равно не ясно.

0
Punisher1

Да 4К нехватает на рс на больших экранах пиксельное месиво

1
Real Slim Shady

Я подозревал что выйдет ремастер, так как к этой игре притронулся величайший, царь всея стриминга, бог - Arthas (Папич), и похвалил игру, поэтому не удивлен анонсу.

1
bohdan2015

Ей ремастер не нужен.

1