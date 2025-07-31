Переиздание Plants vs. Zombies с подзаголовком Replanted получило трейлер с датой релиза и обещанием сетевого режима

Во время презентации Nintendo Direct компания EA официально представила Plants vs. Zombies: Replanted — обновлённую версию легендарной стратегии от PopCap Games.
Переиздание, слухи о котором ходили ещё с 2024 года, получило улучшенную графику, а также поддержку мультиплеера — как локального, так и онлайнового. Игроков ждёт классическая формула обороны дома от зомби, теперь в современном визуальном исполнении и с возможностью сражаться с друзьями.
Пока Replanted заявлена как эксклюзив для Nintendo Switch и Switch 2, но, по слухам, игра может появиться и на других платформах.
Релиз состоится уже 23 октября — пора снова сеять подсолнухи и готовиться к битве с ожившими мертвецами!
Графон тот же ни новых анимаций, моделек и эффектов
Какие модельки, это 2д игра
Так идеал уже не улучшить.
поменяется ровным счетом - nihooya?
в оригинале на пк 800 на 600 разрешение дятел
Пффф на Мобильном можно на полную экранку, на консолях тоже самое.
Просто глянул этот ролик в посте, ни новой анимации, ни новой графики не увидел в отрывках геймплея.. А кто обзывается - тот сам так и называется.
эксклюзив для Nintendo Switch и Switch 2 зачем? нельзя сразу написать что выйдет везде
нужно больше золота.
Зачем? Какой в этом смысл,кто-то реально ради pvz в который и так кто хотел прошел миллиард раз побегут за свитч и свитч 2???
Зачем для этой игры вообще портативка? Она чисто под гейминг на смартфонах. Как и какой-нибудь энгри бердс и прочие игры начала эпохи смартфонов на андроиде/ios.
Типичная логика ПК-бедолаги.
Позорно выглядит. Даже адекватных динамических теней не завезли. Странный ремастер, где изменений почти нет...
скорее всего сделано ради коопа и пвп, потому что для старой версии им пришлось такое обновление делать бесплатно , а так можно ещё раз продать игру
Зачем тут тени ты в себе? это таур дефенс ты тени собрался разглядвать во время геймплея. Оригинал в стиме идёт ниже 1080 а при вкл 1080 пиксельное месиво происходит давно пора было переиздать перерисовав все модельки в 4К
т.е. тебе норм было играть в 800 на 600 в стиме?
Неееее ну я пас Ремастер, уж лучше бы Plants vs. Zombies: Garden Warfare (+Сюжет) и Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 перезапустили
Гиде новое то? Одни, блин, переиздания.
эх а так хотелось бы увидеть Ремейк или хотя бы Ремастер Spore вот это было круто
Так на их официальном канале PvZ заявлено, что игра выйдет на всех платформах, даже в стиме она появилась...
Хорош, появился повод еще раз пройти игру теперь в нормальном разрешении, а то так и вообще на телевизоре.