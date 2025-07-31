Переиздание Plants vs. Zombies с подзаголовком Replanted получило трейлер с датой релиза и обещанием сетевого режима

Во время презентации Nintendo Direct компания EA официально представила Plants vs. Zombies: Replanted — обновлённую версию легендарной стратегии от PopCap Games.

Переиздание, слухи о котором ходили ещё с 2024 года, получило улучшенную графику, а также поддержку мультиплеера — как локального, так и онлайнового. Игроков ждёт классическая формула обороны дома от зомби, теперь в современном визуальном исполнении и с возможностью сражаться с друзьями.

Пока Replanted заявлена как эксклюзив для Nintendo Switch и Switch 2, но, по слухам, игра может появиться и на других платформах.

Релиз состоится уже 23 октября — пора снова сеять подсолнухи и готовиться к битве с ожившими мертвецами!