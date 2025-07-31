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Plants vs. Zombies 04.05.2009
Аркада, Tower defence, Зомби
8.9 10 255 оценок

Переиздание Plants vs. Zombies с подзаголовком Replanted получило трейлер с датой релиза и обещанием сетевого режима

butcher69 butcher69

Во время презентации Nintendo Direct компания EA официально представила Plants vs. Zombies: Replanted — обновлённую версию легендарной стратегии от PopCap Games.

Переиздание, слухи о котором ходили ещё с 2024 года, получило улучшенную графику, а также поддержку мультиплеера — как локального, так и онлайнового. Игроков ждёт классическая формула обороны дома от зомби, теперь в современном визуальном исполнении и с возможностью сражаться с друзьями.

Пока Replanted заявлена как эксклюзив для Nintendo Switch и Switch 2, но, по слухам, игра может появиться и на других платформах.

Релиз состоится уже 23 октября — пора снова сеять подсолнухи и готовиться к битве с ожившими мертвецами!

33
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Madiark

Графон тот же ни новых анимаций, моделек и эффектов

10
YuraPlay325

Какие модельки, это 2д игра

3
Pravdarub

Так идеал уже не улучшить.

5
Wolfvital

поменяется ровным счетом - nihooya?

6
Юрий Пенкин

в оригинале на пк 800 на 600 разрешение дятел

11
Беккер5443 Юрий Пенкин

Пффф на Мобильном можно на полную экранку, на консолях тоже самое.

6
Wolfvital Юрий Пенкин

Просто глянул этот ролик в посте, ни новой анимации, ни новой графики не увидел в отрывках геймплея.. А кто обзывается - тот сам так и называется.

1
zangx

эксклюзив для Nintendo Switch и Switch 2 зачем? нельзя сразу написать что выйдет везде

5
Egik81

нужно больше золота.

4
agula98
Пока Replanted заявлена как эксклюзив для Nintendo Switch и Switch 2

Зачем? Какой в этом смысл,кто-то реально ради pvz в который и так кто хотел прошел миллиард раз побегут за свитч и свитч 2???

2
Rey4rtRO

Зачем для этой игры вообще портативка? Она чисто под гейминг на смартфонах. Как и какой-нибудь энгри бердс и прочие игры начала эпохи смартфонов на андроиде/ios.

2
Миханик Шестеренкин

Типичная логика ПК-бедолаги.

2
Избранный Белиара

Позорно выглядит. Даже адекватных динамических теней не завезли. Странный ремастер, где изменений почти нет...

2
Человек-Анекдот

скорее всего сделано ради коопа и пвп, потому что для старой версии им пришлось такое обновление делать бесплатно , а так можно ещё раз продать игру

1
Punisher1

Зачем тут тени ты в себе? это таур дефенс ты тени собрался разглядвать во время геймплея. Оригинал в стиме идёт ниже 1080 а при вкл 1080 пиксельное месиво происходит давно пора было переиздать перерисовав все модельки в 4К

2
Юрий Пенкин

т.е. тебе норм было играть в 800 на 600 в стиме?

4
Беккер5443

Неееее ну я пас Ремастер, уж лучше бы Plants vs. Zombies: Garden Warfare (+Сюжет) и Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 перезапустили

2
vzglydizugla

Гиде новое то? Одни, блин, переиздания.

2
Nill Kravets

эх а так хотелось бы увидеть Ремейк или хотя бы Ремастер Spore вот это было круто

Artem1ik_2030
Пока Replanted заявлена как эксклюзив для Nintendo Switch и Switch 2

Так на их официальном канале PvZ заявлено, что игра выйдет на всех платформах, даже в стиме она появилась...

Kitocun

Хорош, появился повод еще раз пройти игру теперь в нормальном разрешении, а то так и вообще на телевизоре.

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