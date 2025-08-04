Plants vs. Zombies: Replanted получила официальные системные требования

Electronic Arts опубликовала официальные системные требования для игры Plants vs. Zombies: Replanted. Это переиздание оригинальной Plants vs. Zombies будет обладать улучшенной HD-графикой, локальным кооперативом и режимами PvP.

Согласно спецификациям ПК, геймерам потребуется как минимум процессор AMD FX-6300 или Intel i3 3-го поколения с 4 ГБ оперативной памяти и интегрированной графикой Intel. Также потребуется 4 ГБ свободного места на диске.

Popcap Games рекомендует использовать процессор Intel i5 6600 или аналогичный с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon HD 7730 или NVIDIA GeForce GT 640.

EA выпустит Plants vs. Zombies: Replanted 23 октября. На её странице в Steam нет ни Denuvo, ни приложения EA.

Минимальные:

ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) или более поздняя

Процессор: AMD FX-6300 / i3 3-го поколения или лучше

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: Встроенная видеокарта Intel

DirectX: Версия 11

Накопитель: 4 ГБ свободного места

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