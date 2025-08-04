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Plants vs. Zombies 04.05.2009
Аркада, Tower defence, Зомби
8.9 10 279 оценок

Plants vs. Zombies: Replanted получила официальные системные требования

monk70 monk70

Electronic Arts опубликовала официальные системные требования для игры Plants vs. Zombies: Replanted. Это переиздание оригинальной Plants vs. Zombies будет обладать улучшенной HD-графикой, локальным кооперативом и режимами PvP.

Согласно спецификациям ПК, геймерам потребуется как минимум процессор AMD FX-6300 или Intel i3 3-го поколения с 4 ГБ оперативной памяти и интегрированной графикой Intel. Также потребуется 4 ГБ свободного места на диске.

Popcap Games рекомендует использовать процессор Intel i5 6600 или аналогичный с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon HD 7730 или NVIDIA GeForce GT 640.

EA выпустит Plants vs. Zombies: Replanted 23 октября. На её странице в Steam нет ни Denuvo, ни приложения EA.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) или более поздняя
  • Процессор: AMD FX-6300 / i3 3-го поколения или лучше
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Видеокарта: Встроенная видеокарта Intel
  • DirectX: Версия 11
  • Накопитель: 4 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) или более поздняя
  • Процессор: Intel i5 6600 или аналогичный
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: Radeon HD 7730 или лучше, GeForce GT 640 или лучше
  • DirectX: Версия 11
  • Накопитель: 4 ГБ свободного места
8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
нитгитлистер

за игру с такими требованиями такой ценник? если бы я не знак что за компания бы сильно удивыился

3
kukava_d

А как сис. требования с ценой связаны?

нитгитлистер kukava_d

у хороших дорогих игр и систребования выше. нет?

1
Юрий Пенкин

да цену они выпустили уже, а не требования, что за новостники пошли дилетанты всю работу за них делаешь в комментариях

1
BAZKIN

Они с дуба рухнули с такой ценой штоле????

2
kotasha

Ну и лаучеров у тебя, ещё и вк плей лол ? Видимо совсем голодный раз такое себе ставить.

3
BigTrain BAZKIN

В нашем стиме скачаем бесплатно.

Блоха В Сарафане

Ура! Игра без avx-инструкций! Ликуем!

1
kotasha

Кто а чём а адепты опять про свои avx-инструкций.

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В сентябре, оказывается, выйдет очень много интересных игр.😊😊😊😊😊😊 // Oleg Smirnov

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// Илья Прохоров