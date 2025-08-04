Plants vs. Zombies: Replanted получила официальные системные требования

Electronic Arts опубликовала официальные системные требования для игры Plants vs. Zombies: Replanted. Это переиздание оригинальной Plants vs. Zombies будет обладать улучшенной HD-графикой, локальным кооперативом и режимами PvP.
Согласно спецификациям ПК, геймерам потребуется как минимум процессор AMD FX-6300 или Intel i3 3-го поколения с 4 ГБ оперативной памяти и интегрированной графикой Intel. Также потребуется 4 ГБ свободного места на диске.
Popcap Games рекомендует использовать процессор Intel i5 6600 или аналогичный с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon HD 7730 или NVIDIA GeForce GT 640.
EA выпустит Plants vs. Zombies: Replanted 23 октября. На её странице в Steam нет ни Denuvo, ни приложения EA.
Минимальные:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) или более поздняя
- Процессор: AMD FX-6300 / i3 3-го поколения или лучше
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта: Встроенная видеокарта Intel
- DirectX: Версия 11
- Накопитель: 4 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) или более поздняя
- Процессор: Intel i5 6600 или аналогичный
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: Radeon HD 7730 или лучше, GeForce GT 640 или лучше
- DirectX: Версия 11
- Накопитель: 4 ГБ свободного места
за игру с такими требованиями такой ценник? если бы я не знак что за компания бы сильно удивыился
А как сис. требования с ценой связаны?
у хороших дорогих игр и систребования выше. нет?
да цену они выпустили уже, а не требования, что за новостники пошли дилетанты всю работу за них делаешь в комментариях
Они с дуба рухнули с такой ценой штоле????
Ну и лаучеров у тебя, ещё и вк плей лол ? Видимо совсем голодный раз такое себе ставить.
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Ура! Игра без avx-инструкций! Ликуем!
Кто а чём а адепты опять про свои avx-инструкций.
В сентябре, оказывается, выйдет очень много интересных игр.😊😊😊😊😊😊 // Oleg Smirnov
// Илья Прохоров