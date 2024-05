Давление EA вынудило фанатов свернуть разработку альтернативной версии Plants vs. Zombies 3

В мире игровой индустрии разразилась драма: команда энтузиастов, трудившаяся над созданием фанатской альтернативы Plants vs. Zombies 3, была вынуждена свернуть свой амбициозный проект под давлением игровых гигантов EA и PopCap. Разработчики Plants vs. Zombies 3: What Could Have Been с тяжёлым сердцем объявили о прекращении работы над игрой после того, как получили недвусмысленное предупреждение о возможных юридических последствиях, связанных с нарушением авторских прав. Не желая втягиваться в изнурительную борьбу с правообладателями, команда приняла болезненное решение отказаться от своей мечты и не выпускать никакого контента, связанного с любимой вселенной Plants vs. Zombies.

Как оказалось, камнем преткновения стало не название фанатского проекта, а использование культовых персонажей из оригинальной серии игр. EA и PopCap категорически потребовали от разработчиков воздержаться от включения в своё творение любых узнаваемых растений или зомби, которые давно стали визитной карточкой Plants vs. Zombies. Это жесткое условие фактически перечеркнуло все планы энтузиастов по созданию своего видения популярной франшизы.

Изначально идея разработчиков Plants vs. Zombies 3: What Could Have Been заключалась в том, чтобы создать игру, свободную от некоторых противоречивых механик, присутствующих в официальной PvZ 3. Они мечтали избавиться от системы жизней и игровых бонусов, а также привнести в геймплей свежие и увлекательные элементы. Однако давление со стороны правообладателей разрушило эти замыслы.

Тем временем оригинальная Plants vs. Zombies 3, вышедшая в ограниченном доступе в январе 2024 года, остаётся единственной официальной игрой серии в обозримом будущем. Видимо, EA и PopCap решили любой ценой защитить своё детище от потенциальных конкурентов, даже если те руководствовались искренней любовью к франшизе и желанием сделать её лучше.