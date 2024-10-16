Компания EA объявила о планах масштабно переработать мобильную Plants vs. Zombies 3

EA объявила о «масштабной переработке» мобильной стратегии Plants vs. Zombies 3. Игра, которая была доступна в App Store и Google Play, уже удалена из этих магазинов, а также отключены внутриигровые покупки. 15 ноября разработчики планируют полностью закрыть серверы, лишив доступа к игре во всех регионах, где ранее проходил «мягкий запуск».

Компания заверила, что игроки смогут сохранить свою виртуальную валюту, если учётные записи были привязаны к Apple ID или Google Play. Однако прогресс, такой как разблокированные уровни, юниты и бустеры, будет сброшен. Это решение связано с намерением EA сделать Plants vs. Zombies 3 «по-настоящему особенной игрой».

Игра находилась в тестировании несколько лет до ограниченного релиза в начале 2024 года, но, по словам компании, итоговый результат не оправдал ожиданий аудитории.