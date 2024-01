Состоялся релиз Plants vs. Zombies 3 на iOS и Android

Прошло почти пять лет с тех пор, как EA анонсировала третью часть популярной игры Plants vs. Zombie, и вот она уже почти вышла. EA сообщила, что игра Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia (PvZ3) вышла в продажу в некоторых странах, включая Великобританию, Нидерланды, Австралию, Филиппины и Ирландию.

Как и предыдущие части, PvZ3 - это игра в жанре tower defense, в которой вам предстоит с помощью анимированных растений отбиваться от орды зомби. EA утверждает, что в игре появятся "новые и вернувшиеся персонажи", а геймплей будет отражать "классические бои первой игры". PvZ3 будет бесплатной игрой, но в ней будут присутствовать микротранзакции.

Оригинальная Plants vs. Zombies вышла на PC и Mac в 2009 году, а затем попала на мобильные устройства. Игра распространилась на еще большее количество платформ после того, как в 2011 году EA приобрела ее разработчика - PopCap Games. Это также привело к разработке Plants vs. Zombies 2, которая вышла в 2013 году. Примерно в это же время игра перешла с фиксированной платы в 2,99 доллара на бесплатную.

EA утверждает, что PvZ3 станет доступна в большем количестве стран "позднее", пока она собирает отзывы в период мягкого запуска.