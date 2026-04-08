Состоялся выход Plants vs. Zombies 3 Evolved в раннем доступе

Компании Electronic Arts и PopCap Games объявили о начале раннего доступа мобильной игры Plants vs. Zombies 3 Evolved. На данный момент проект доступен только в 2 странах, а именно в Ирландии и на Филиппинах. Разработчики планируют постепенно расширять географию тестирования в течение следующих месяцев вплоть до полноценного мирового релиза, который намечен на конец 2026 года.

Команда создателей внесла существенные изменения на основе отзывов игроков, которые были получены во время тестирования осенью 2025 года. Уровни стали длиннее, чтобы геймеры могли лучше раскрыть боевой потенциал своих гибридных растений 3 уровня. Система знакомства с новыми видами защиты стала более продуманной. Это позволяет постепенно осваивать новые механики.

Также авторы прислушались к критике и удалили аватары, вернув главное внимание самим растениям. Основной акцент в игровом процессе теперь смещен на защиту собственного газона перед домом, а не соседних улиц.

Среди ключевых особенностей 3 части серии заявлен классический жанр защиты башен по линиям и новая механика слияния растений. По сюжету доктор Зомбосс пытается украсть особый метеорит Безумного Дейва, с помощью которого и происходит объединение видов. Разработчики продолжают работу над контентом, обещая развивать игру с учетом мнений сообщества.