Утечка Plants vs Zombies 3 намекает на появление в игре механики из самого популярного мода для первой части

Plants vs Zombies 3 может получить одну из самых необычных и обсуждаемых механик из фанатского мода — систему слияния растений. К такому выводу пришло сообщество после свежей утечки, связанной с закрытым опросом среди игроков, где авторы интересовались их мнением о потенциальных нововведениях. Изображения из опроса быстро попали в сеть и были опубликованы на сабреддите игры.

На скриншотах видно, что игроков спрашивают, какие особенности игры им наиболее интересны. Одна из них явно отсылает к системе "Fusion" — механике, в рамках которой два растения могут объединяться в новое, обладающее комбинированными способностями. Такой подход впервые появился в фанатском моде Plants vs Zombies: Fusion Edition, который уже несколько лет популярен в сообществе. Мод доступен для загрузки по этой ссылке:

Хотя официально разработчики из PopCap и EA пока не подтвердили включение "слияний" в будущую версию PvZ 3, обсуждение в сети уже набрало обороты. Мнения игроков разделились: часть аудитории считает идею интересной, другая опасается, что подобная система усложнит геймплей и нарушит баланс.

Комментаторы на Reddit отмечают, что разработчики явно вдохновляются модами сообщества, что в целом радует фанатов, но порождает и вопросы о качестве будущей реализации. Один из пользователей резюмировал ситуацию так:

Если они действительно пойдут по пути слияний, то стоит быть готовыми к тому, что игра изменится кардинально.

Plants vs Zombies 3: Welcome to Zombrubia вышла в январе 2024 года, но уже в октябре была снята с публикации для масштабной переработки. С тех пор официальная дата перезапуска так и не была объявлена, и любые утечки — пока единственный источник информации о будущем проекта. Возможно именно кардинальные изменения геймплея это то, что нужно этой игре.