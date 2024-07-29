Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 возрождается в Steam с рекордным онлайном

Франшиза Plants vs. Zombies, несмотря на свою долгую историю, продолжает удивлять игровое сообщество. На этот раз внимание привлекла Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 - Deluxe Edition, неожиданно обретшая второе дыхание в Steam спустя годы после релиза.

Причиной столь внезапного возрождения интереса к игре стала щедрая скидка от Electronic Arts. Издатель снизил цену на Garden Warfare 2 на целых 90%, что не могло остаться незамеченным игроками. Эта акция оказалась настолько привлекательной, что привела к значительному росту онлайна в Steam.

В конце июля 2024 года количество одновременно играющих пользователей достигло отметки в 9 тысяч человек. Хотя это число может показаться не слишком впечатляющим по меркам крупных хитов, для Garden Warfare 2 оно представляет собой абсолютный рекорд в Steam, значительно превосходящий предыдущий пик активности. Для сравнения, в 2022 году, когда игра впервые появилась в магазине Valve (изначально игра вышла ещё в 2016 году), максимальное число одновременных игроков едва превышало 5 тысяч.

Остаётся открытым вопрос, сохранит ли Garden Warfare 2 свою новообретённую популярность в долгосрочной перспективе или это лишь кратковременный всплеск активности, вызванный временным снижением цены.