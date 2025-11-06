Electronic Arts прислушалась к фанатам - в Plants vs. Zombies: Replanted вернули классический динамический саундтрек

Ремастер Plants vs. Zombies: Replanted, вышедший в октябре, получил крупное обновление 1.3.0, которое исправило одну из самых обсуждаемых проблем игры — отсутствие динамической музыки. Теперь, как и в оригинале, саундтрек снова подстраивается под происходящее на экране, создавая фирменную атмосферу напряжённого, но очаровательного сражения с зомби.

В оригинальной Plants vs. Zombies музыка плавно менялась по мере увеличения интенсивности боя, усиливая погружение и предотвращая слуховую усталость. Однако в ремастере Electronic Arts почему-то оставила только «боевую» версию композиций. Даже композитор Лора Шигихара выразила недоумение в соцсети X (Twitter):

«Я писала музыку специально с расчётом на динамическое воспроизведение. Инструменты должны были появляться постепенно, чтобы отражать ритм битвы. А теперь — барабаны сразу с первого уровня! Прошли годы, команда стала больше, а динамический звук исчез?»

Жалобы фанатов не прошли даром. Новый патч возвращает «классическое и потрясающее динамическое аудио», а также исправляет десятки ошибок. Среди улучшений — корректная музыка в мини-играх, новые эффекты сбора солнца и правки визуальных багов. EA также пообещала, что обновление 1.4.0 уже почти готово и выйдет в ближайшие недели, добавив новые удобства, вроде сбора солнца с помощью триггеров на геймпаде.

Отсутствие динамического саундтрека было одной из причин, почему Replanted получила на Steam лишь «смешанные» отзывы, тогда как оригинальная GOTY-версия по-прежнему держит рейтинг «крайне положительные». Теперь фанаты надеются, что с возвращением фирменной музыки ремастер наконец зазвучит — во всех смыслах.