Обновлённая версия Plants vs. Zombies получила релизный трейлер

PopCap Studios выпустила официальный релизный трейлер Plants vs. Zombies: Replanted, впервые подробно демонстрирующий ремастеринг оригинальной классики Tower Defense, которая внесла свой вклад в формирование жанра. Трейлер демонстрирует полную переработку графики, новые игровые возможности и неожиданное камео от известного персонажа из игровой индустрии.

Новый трейлер демонстрирует обновлённую HD-графику Replanted и модернизированную анимацию, которые делают садовые битвы реалистичными на платформах текущего поколения. Видео также подтверждает появление культового зомби-хедкраба от Valve в качестве специального камео.

По данным PopCap, Plants vs. Zombies: Replanted стремится воссоздать очарование и стратегическую глубину оригинальной игры 2009 года, одновременно представляя ряд улучшений, предназначенных как для постоянных фанатов, так и для новых игроков. Ремастер также представляет ряд технических и игровых улучшений, включая поддержку локального кооперативного и соревновательного многопользовательского режима на Nintendo Switch 2 через GameShare.

Plants vs. Zombies: Replanted выйдет 23 октября на ПК (Steam, приложение EA, Epic Games Store) и консолях Nintendo Switch и Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.