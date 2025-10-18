Plants vs. Zombies: Replanted утекла в сеть за несколько дней до релиза - фанаты недовольны качеством

До официального релиза Plants vs. Zombies: Replanted оставалось всего несколько дней, но долгожданный ремастер культовой Tower Defense от PopCap Studios неожиданно оказался в свободном доступе — игру слили через приложение EA App, и некоторые пользователи уже начали публиковать геймплейные стримы.

Однако первые отзывы фанатов оказались далеки от восторга. По словам игроков, ранняя сборка Replanted страдает от технических проблем и спорных решений в основе проекта. Как выяснилось, ремастер построен на Unity-реимплементации версии для Windows Phone, что вызвало недоумение у поклонников серии — особенно учитывая, что именно мобильный порт считался одним из самых упрощённых.

Такое решение, по всей видимости, привело к обилию багов и неустойчивой производительности. Сообщается также, что часть графики в игре подверглась AI-апскейлу, из-за чего визуальное качество воспринимается неоднозначно — от «нормально, но странно» до «совсем не в духе оригинала».

Несмотря на это, многие всё ещё надеются, что EA и PopCap исправят ошибки к моменту выхода и выпустят патч первого дня. Ведь ожидания вокруг Plants vs. Zombies: Replanted были огромными: проект обещал вернуть то самое очарование оригинала 2009 года, обновив его под современные платформы.

Официальный релиз Plants vs. Zombies: Replanted состоится 23 октября на ПК (Steam, EA App, Epic Games Store), а также на Nintendo Switch и Switch 2, PlayStation 4|5 и Xbox One|Series X|S