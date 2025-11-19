Ремастер Plants vs. Zombies наконец-то расцвёл: обновление 1.4 исправляет ключевые недочёты

Хотя ремастер Plants vs. Zombies сначала встретили прохладно — многие игроки отмечали упущения и странные решения EA, — серия пострелизных обновлений постепенно исправляет ситуацию. Версия 1.4 стала самым значимым шагом вперёд: на ПК наконец-то появился легендарный «солнечный пылесос» из консольных изданий, вместе с улучшенной управляемостью, новыми хоткеями, исправлениями и поддержкой Steam Remote Play Together.

Многие недоумевали, как можно комфортно играть в PvZ с геймпадом. Секрет скрывался в специальном «магните», который притягивал солнечный свет к курсору — достаточно нажать триггер, и собирать солнце уже не приходится вручную. В Plants vs. Zombies: Replanted эту функцию перенесли на пробел, и теперь геймплей стал значительно плавнее, особенно на повышенной скорости.

С переключением скорости разработчики тоже разобрались: Tab теперь позволяет менять темп игры буквально на лету. А цифровые клавиши назначены на выбранные семенные пакеты — удобное нововведение, которого игроки ждали годами.

Обновление также убирает «некорректные временные ресурсы» из энциклопедии — элементы, которые, по мнению сообщества, были неудачно апскейлены с помощью ИИ. Ещё одно приятное изменение — уменьшение оглушительно громкого гитарного риффа в режиме RIP: в патчноутах шутливо отмечается, что «на доктора З. поступила жалоба от соседей».

Версия 1.4 добавляет поддержку Steam Remote Play Together и исправляет ошибки, включая баг, позволявший прыгуном с шестом перепрыгивать газонокосилки. Полный список изменений обещает ещё больше мелких улучшений, которые делают ремастер куда ближе к тому, каким его хотели видеть фанаты.