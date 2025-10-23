ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Plants vs. Zombies: Replanted 23.10.2025
Аркада, Стратегия, Tower defence, Зомби
7.2 73 оценки

Состоялся выход обновлённой версии Plants vs. Zombies

monk70 monk70

Сегодня Electronic Arts и PopCap Studios выпустили Plants vs. Zombies: Replanted — ремастеринг любимой всеми классики жанра Tower Defense. Ремастеринг отличается графикой высокого разрешения, новыми уровнями, а также локальным кооперативным режимом и режимами PvP. Игра уже доступна на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One и ПК в Steam, приложении EA и магазине Epic Games Store.

Ремастеринг возвращает оригинальную битву во дворе и сочетает в себе знакомый стратегический игровой процесс с новыми мини-играми и игровыми режимами, такими как Partly Cloudy и Rest in Peace. В локальном кооперативном режиме или режиме PvP два игрока могут сражаться вместе или друг против друга, играя за зомби, людей или растения. Ремастер-версия впервые отличается улучшенной HD-графикой и доступным контентом из истории серии.

11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

обладателям оригинала дадут бесплатно?

1
Punisher1

10 раз.

1
Рикочико

За щеку

3
Миханик Шестеренкин

Догонят и еще дадут.

1
Kazuhira Miller

Обьясните пжл,в лок режиме (pvp) там по онлайн можно будет да?или же за одним компом будет кооп?