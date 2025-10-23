Состоялся выход обновлённой версии Plants vs. Zombies

Сегодня Electronic Arts и PopCap Studios выпустили Plants vs. Zombies: Replanted — ремастеринг любимой всеми классики жанра Tower Defense. Ремастеринг отличается графикой высокого разрешения, новыми уровнями, а также локальным кооперативным режимом и режимами PvP. Игра уже доступна на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One и ПК в Steam, приложении EA и магазине Epic Games Store.

Ремастеринг возвращает оригинальную битву во дворе и сочетает в себе знакомый стратегический игровой процесс с новыми мини-играми и игровыми режимами, такими как Partly Cloudy и Rest in Peace. В локальном кооперативном режиме или режиме PvP два игрока могут сражаться вместе или друг против друга, играя за зомби, людей или растения. Ремастер-версия впервые отличается улучшенной HD-графикой и доступным контентом из истории серии.