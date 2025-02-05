Авторы PUBG для реализации идеи "умных" напарников обратились к создателям ChatGPT

Компания KRAFTON продолжает активно развивать технологии искусственного интеллекта в своих проектах. Недавно стало известно, что генеральный директор компании KRAFTON Чан Хан Ким встретился с главой OpenAI Сэмом Альтманом в Сеуле, чтобы обсудить интеграцию ИИ-напарников в PUBG. Новая система под названием CPC призвана изменить восприятие командной игры, сделав ботов полноценными союзниками, способными адаптироваться к игровой ситуации и взаимодействовать с пользователями в реальном времени.

KRAFTON не впервые заявляет о желании внедрить инновационные ИИ-решения. На выставке CES 2025 компания уже демонстрировала похожую технологию под названием ACE, разработанную совместно с NVIDIA. Тогда утверждалось, что ACE позволит игровым персонажам анализировать окружение, планировать действия и реагировать на события так же, как живые игроки. Однако теперь стало ясно, что для полноценной реализации задуманного KRAFTON нуждается в более продвинутых языковых моделях, подобных ChatGPT.

Эти технологии должны помочь сделать PUBG первой PvP-игрой, где напарники с ИИ будут не просто ботами, а настоящими тактическими союзниками. Хотя стоит отметить, что некоторые аналитические эксперты и простые игроки сомневаются в целесообразности замены живых игроков на ИИ в соревновательных режимах. Как отметил инсайдер PlayerIGN, такая технология лучше подходит для MMO и одиночных игр, а не для королевских битв, где взаимодействие с реальными людьми является ключевой частью геймплея. Тем не менее, KRAFTON, похоже, нацелена на будущее, где ИИ сможет гармонично дополнять командную игру.