Авторы PUBG для реализации идеи "умных" напарников обратились к создателям ChatGPT

Компания KRAFTON продолжает активно развивать технологии искусственного интеллекта в своих проектах. Недавно стало известно, что генеральный директор компании KRAFTON Чан Хан Ким встретился с главой OpenAI Сэмом Альтманом в Сеуле, чтобы обсудить интеграцию ИИ-напарников в PUBG. Новая система под названием CPC призвана изменить восприятие командной игры, сделав ботов полноценными союзниками, способными адаптироваться к игровой ситуации и взаимодействовать с пользователями в реальном времени.
KRAFTON не впервые заявляет о желании внедрить инновационные ИИ-решения. На выставке CES 2025 компания уже демонстрировала похожую технологию под названием ACE, разработанную совместно с NVIDIA. Тогда утверждалось, что ACE позволит игровым персонажам анализировать окружение, планировать действия и реагировать на события так же, как живые игроки. Однако теперь стало ясно, что для полноценной реализации задуманного KRAFTON нуждается в более продвинутых языковых моделях, подобных ChatGPT.
Эти технологии должны помочь сделать PUBG первой PvP-игрой, где напарники с ИИ будут не просто ботами, а настоящими тактическими союзниками. Хотя стоит отметить, что некоторые аналитические эксперты и простые игроки сомневаются в целесообразности замены живых игроков на ИИ в соревновательных режимах. Как отметил инсайдер PlayerIGN, такая технология лучше подходит для MMO и одиночных игр, а не для королевских битв, где взаимодействие с реальными людьми является ключевой частью геймплея. Тем не менее, KRAFTON, похоже, нацелена на будущее, где ИИ сможет гармонично дополнять командную игру.
До чего докатились. Игры мертвые...
Причём тут онлайн игры, это больше для людей которым не с кем играть
когда они норм оптимизацию завезут ,графика застряла в 2010
А с этим умным напарником можно будет по пи*деть о жизни, хотя бы в текстовом чате?))