Авторы PUBG готовили суровый шутер, но вместо этого превратили Project Valor в мистическую "аркаду" с кровавыми алтарями

KRAFTON продолжает тайно расширять хитовую вселенную PlayerUnknown’s Battlegrounds. Благодаря свежей утечке от инсайдера Шона Вебера в сети появились первые детали и скриншоты совершенно нового, еще не анонсированного проекта под кодовым названием PUBG: Project Valor. Согласно внутренним документам, студия создавала серьезную королевскую битву с упором на реалистичность и фотореалистичную графику Unreal Engine 5, однако на деле тестерам предстал совершенно иной проект.

Как выяснилось, новая игра максимально далека от реалистичной и суровой баллистики оригинальной PUBG. По отзывам первых игроков, экшен ощущается очень «аркадным», а стрельба сильно упрощена в угоду динамике и усиленной помощи в прицеливании. Заметно изменился и сеттинг. Сражения в игре проходят в жутковатом, покрытом густым туманом американском городке Твин-Крикс.

Самым неожиданным нововведением стала мистика. Как сообщается, в Project Valor присутствуют ярко выраженные элементы оккультизма. Здесь игрокам предстоит находить на карте пугающие «Кровавые алтари», чтобы получать специальную валюту и уникальные ретро-картриджи. Эти картриджи дают персонажам мощные, меняющие правила игры перки. Например, способность «Prankster» позволяет взламывать и минировать автомобили, а картридж «Peek-A-Boo» дарует зрение сквозь стены, но с подвохом — противники также начинают видеть вас в ответ. Кроме того, на уровнях разбросан «металлолом», за который на мобильных верстаках можно прямо на ходу покупать патроны, броню или гранаты.

Несмотря на полное отсутствие официальных заявлений от издателя, закрытое альфа-тестирование проекта уже идет полным ходом. Студия проводит игровые сессии в течение всего июля, активно собирая отзывы. PUBG: Project Valor сейчас создается с прицелом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.