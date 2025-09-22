ЧАТ ИГРЫ
PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 374 оценки

Авторы PUBG возвращают зомби-режим Survivors Left Behind - старт уже 24 сентября

butcher69 butcher69

В PUBG: BATTLEGROUNDS снова оживают мертвецы. Разработчики анонсировали возвращение временного режима Survivors Left Behind, а вместе с ним выпустили трейлер, где игрокам предстоит отбиваться от нескончаемых волн зомби. Запуск события намечен на 24 сентября.

На этот раз ареной выживания станет пустынная карта Мирамар. Игроки окажутся среди военных баз и подземных комплексов, наполненных ордами живых мертвецов. По сюжету локация ранее принадлежала картелю, но позже её захватил эксцентричный продюсер мыльных опер Гектор Очоа, превратив в кровавое поле сражений.

Помимо ивента, создатели PUBG напомнили о борьбе с нечестными игроками, использующими клавиатуру и мышь на консолях. А уже с 13 ноября игра перестанет поддерживаться на PS4 и Xbox One.

Комментарии:  1
Dart_Zero

Если это не батлнасралврояль а кооп пострелушечка против зомбей то скачаю