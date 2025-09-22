Авторы PUBG возвращают зомби-режим Survivors Left Behind - старт уже 24 сентября

В PUBG: BATTLEGROUNDS снова оживают мертвецы. Разработчики анонсировали возвращение временного режима Survivors Left Behind, а вместе с ним выпустили трейлер, где игрокам предстоит отбиваться от нескончаемых волн зомби. Запуск события намечен на 24 сентября.

На этот раз ареной выживания станет пустынная карта Мирамар. Игроки окажутся среди военных баз и подземных комплексов, наполненных ордами живых мертвецов. По сюжету локация ранее принадлежала картелю, но позже её захватил эксцентричный продюсер мыльных опер Гектор Очоа, превратив в кровавое поле сражений.

Помимо ивента, создатели PUBG напомнили о борьбе с нечестными игроками, использующими клавиатуру и мышь на консолях. А уже с 13 ноября игра перестанет поддерживаться на PS4 и Xbox One.