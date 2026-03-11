Девятилетие PUBG: Battlegrounds: разработчики запускают праздничное обновление с событиями и наградами

Разработчики PUBG: Battlegrounds представили крупное праздничное обновление, приуроченное к девятой годовщине игры. В честь события игроков ждёт тематический ивент, новые активности на карте и бесплатная операция с особыми наградами.

Одной из главных особенностей обновления станет специальная статуя, которая появится на стартовой локации. Игроки смогут взаимодействовать с ней необычным способом: если бросить в статую несколько светошумовых гранат, она примет облик персонажа. Также во всех режимах в небе можно будет наблюдать праздничное шоу дронов, подготовленное в честь юбилея.

Отдельные нововведения появятся и на карте Рондо. Там игроков встретит необычный персонаж по прозвищу «Крутой цыпа». Победа над ним позволит получить особый предмет — яйцо удачи. Такой же приз можно выиграть и в колесе наград, которое будет появляться в разных точках карты.

Центральным событием обновления станет бесплатная операция под названием «Операция: All Day Party». Выполняя задания этого события, игроки смогут зарабатывать праздничные награды и дополнительные бонусы.

Помимо тематического контента разработчики подготовили и ряд игровых изменений. В обновлении скорректировано распределение лута на карте, а также внесены различные технические исправления и улучшения игрового процесса. Полный список изменений опубликован в официальных заметках к патчу.