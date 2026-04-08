Для PUBG вышло обновление 41.1 с PvE-режимом Xeno Point и Евой из Stellar Blade

Разработчики PUBG: BATTLEGROUNDS выпустили крупное обновление 41.1, главной новинкой которого стал Xeno Point - новый кооперативный PvE-режим в жанре роглайт, где игрокам предстоит сражаться с инопланетной угрозой. Действие режима разворачивается на карте Мирамар, захваченной враждебными пришельцами. Вдохновляясь космическим хоррором, Xeno Point сочетает привычную механику PUBG с неземными способностями и технологиями, предлагая уникальный опыт в каждом забеге благодаря случайно генерируемым этапам и прогрессии персонажа. Игроки начинают в центральном хабе, выполняют миссии в разных регионах, пробиваются в зоны повышенной сложности и в финале сражаются с главным боссом по имени Архитектор.

Обновление 41.1 также добавило кроссовер с экшеном Stellar Blade. Протагонистка Ева, известная как "Спасительница" человечества, появляется в PUBG через систему "Претендент" в Мастерской, позволяющую разблокировать и кастомизировать премиальные наборы персонажей. В комплект с Евой входят несколько образов, включая ее знаковый костюм и повседневную одежду, а также тематические эмоции, позы для лобби, эффекты убийств и след при затяжных прыжках. Дополнительные предметы включают наборы шлема и рюкзака, скин мачете, скин энергетического напитка, парашют, обереги для оружия и спреи.

Получить Еву можно исключительно через крафтинг в Мастерской. Для этого потребуются Жетоны Stellar Blade, которые выдаются за выполнение заданий, а также специальные Файлы записей, создаваемые в разделе "Особое ремесло". Кроме того, издатели запустили временный Crafter Pass: Stellar Blade с максимальным семидесятым уровнем. В рамках пропуска игроки зарабатывают жетоны и кейсы с добычей, выполняя ежедневные и еженедельные миссии, а также проводя время в матчах.

Кроссовер доступен на PC с 8 апреля и продлится до 6 мая, тогда как консольные игроки смогут присоединиться к событию с 16 апреля по 14 мая. Разработчики предупреждают, что все неиспользованные жетоны сгорят после окончания акции, поэтому тратить их нужно до 18 мая на PC и до 26 мая на консолях. Коллаборация недоступна для покупки в Бельгии и Нидерландах в связи с местными законами о лутбоксах.