Энтузиаст сравнил производительность разных версий DirectX в PUBG на новом патче 25.2

Контент-мейкер BulleTinY0uRHeaD провел эксперимент и выяснил, на какой версии DirectX клиент PUBG: BATTLEGROUNDS работает лучше всего после выхода обновления 25.2. Автор сравнил частоту кадров в локации с большим количеством игроков, в условиях большого города и в дыму и пришел к следующим выводам.

Плюсы DX11:

Меньше других DX грузит GPU. Поэтому в сценариях где видеокарта ограничивает FPS он самый быстрый. Хорошо справляется с множеством игроков рядом.

Минусы DX11:

Чем больше зданий в кадре, тем он слабее.

Вывод по DX11:

Подходит для систем со слабой видеокартой. Является оптимальным вариантом, если критичен FPS с множеством игроков (к примеру на соревнованиях в финальных фазах игры). Для систем с новейшими процессорами Intel крайне желательно отключать E-ядра для ехе игры в диспетчере задач, чтобы раскрыть весь потенциал в городах.

Плюсы DX11E:

Лучший в работе с множеством зданий. В целом, если не брать тяжелейшие условия, незначительно медленнее обычного DX11 с точки зрения загрузки GPU.

Минусы DX11E:

Плохо работает с игроками в кадре, чем их больше тем сильнее просадки. В очень тяжёлых условиях для GPU может стать заметно медленнее чем обычный DX11.

Вывод по DX11E:

Для мощных систем является оптимальным вариантом, особенно если для вас важен fps в городах, но может неприятно удивлять если рядом слишком много игроков. В патче 25.2 улучшена работа с многоядерными процессорами - теперь на процессорах Intel отключать Е-ядра больше не нужно чтобы получить максимальный fps в городах. Улучшения могут коснуться и других процессоров с большим количеством ядер.

Плюсы DX12:

Может быть плавным и быстрым на мощных системах. Чем больше игроков рядом, тем лучше себя показывает на фоне других DX.

Минусы DX12:

При одинаковых условиях и FPS слишком сильно грузит GPU в сравнении c другими DX. Пример: там где DX11 грузит GPU на 47-49%, а DX11E на 50-52%, DX12 будет грузит его на 70-72%. Поэтому он гораздо более требователен к мощности видеокарты. С ним есть такое явление как погрузка данных (шейдеров?) в начале работы игры и со стартом каждой новой карты, поэтому до появления плавности нужно немного подождать.

Вывод по DX12:

Может быть хорош на мощных системах, но с большим количеством оговорок. Увеличение кэша шейдеров в настройках видеодрайвера (до 1гб или более) может снизить количество подгрузок и увеличить плавность. Для систем с новейшими процессорами Intel крайне желательно отключать E-ядра для ехе игры в диспетчере задач, чтобы раскрыть весь потенциал в городах.

Вывод отдельно для владельцев видеокарт от АМД:

Чем больше объектов и зданий больше в кадре, тем слабее карты от АМД работают на DX11 и DX11E в сравнении с видеокартами от НВ. Поэтому DX12 крайне рекомендуем если нет жёсткого ограничения FPS из-за медленного GPU.