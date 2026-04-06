Китайский TikTok опубликовал геймплей Евы из Stellar Blade в PUBG: фанаты довольны уважительным переносом героини

В сети появился свежий геймплей коллаборации PUBG: Battlegrounds и Stellar Blade, который был опубликован в китайском TikTok. Ролик продемонстрировал главную героиню Еву в действии на полях сражений королевской битвы, и реакция фанатов не заставила себя ждать - игроки высоко оценили работу разработчиков, которые с большим уважением перенесли образ персонажа в новую обстановку без всякой цензуры.

Как сообщается в описании коллаборации, основная идея события вращается вокруг перехода героини от роли спасителя постапокалиптической Земли к роли выживающего в хаосе королевской битвы. Фанаты Stellar Blade, которые никогда не играли в PUBG, признаются, что теперь заинтересовались проектом. "Думаю, пришло время наконец попробовать PUBG", - поделился один из пользователей под постом с геймплеем .

Релиз обновления для PC состоится 8 апреля, в то время как владельцам консолей PlayStation и Xbox придется подождать до 16 апреля. Это часть патча 41.1, который привносит в игру не только косметические предметы, но и ряд тематических событий.