Коллаборация с Bugatti и новый Билет выжившего - Вышел обзор патча 37.1 от разработчиков PUBG: Battlegrounds

PUBG Studios завершили технические работы по установке обновления под номером 37.1 на основные серверы PUBG: Battlegrounds.

Разработчики выпустили видеоролик, в котором кратко перечислили и описали основные нововведения патча 37.1, который сегодня был установлен на основные серверы игры. В частности, разработчики рассказали о новой коллаборации, обновлении баланса оружия и возвращении аркадного режима POBG. Кроме того, PUBG Studios представили новый ранговый сезон и инструментарий UGC Alpha, обновили красную зону, а также внесли множество других улучшений и исправлений.

По традиции разработчики отчитались о банах - в период с 4 по 10 августа было забанено около 97 тысяч аккаунтов (и больше 37 тысяч устройств). Из них 89 тысяч аккаунтов получили бан за использование читов.