Коллаборация с Porsche и обновление Рондо. Представлен патч 38.2 в PUBG

PUBG Studios представила новый крупный патч для PUBG: BATTLEGROUNDS, который 5 ноября будет доступен в основном клиенте игры. В этом патче разработчики обновили карту Рондо и представили коллаборацию с Porsche.
Контейнер Porsche
- Эксклюзивный контейнер Porsche доступен на стартовых островах Эрангеля, Мирамара, Санока, Викенди, Таэго, Дестона и Рондо.
- Контейнер могут открыть только игроки, владеющие скином Porsche.Если одновременно экипированы несколько скинов Porsche, система выберет случайным образом один из них.
- Управлять Porsche может только игрок, открывший контейнер, и его товарищи по команде.
- Эту механику можно использовать с начала матча и до посадки игроков в самолет. Как только это произойдет, контейнер и автомобиль Porsche пропадут.
- Доступно в обычных и ранговых матчах, а также в казуальном режиме.
- Контейнер Porsche будет присутствовать в игре один месяц.
Разное
- Внешний вид — Транспорт — Особые скины — Изменить скинДаже после завершения периода продаж/награждения неполученные предметы останутся видимыми: они будут отмечены значком замка.
- Следите за целым рядом потрясающих обновлений, связанных с нашей коллаборацией с Porsche! Не пропустите анонс совместного проекта PUBG x Porsche, чтобы узнать, как получить эксклюзивные скины Porsche, посетить страницу создания Porsche в Мастерской и не только!
Карты: Рондо
※ Следующие обновления касаются обычных, ранговых и пользовательских матчей.
- Рынок, а также весь связанный с рынком контент, включая охрану «Столпа», монеты КБ и сейфы, были удалены.Рыночные гаражи были заменены на обычные гаражи или постройки.
- Рыба исчезла.
- Игроки больше не смогут взаимодействовать с птицами или уничтожать клетки.
Изменения областей
- Некоторые гористые участки ландшафта стали более пологими.
- Из некоторых областей исчезли мелкие лужи.
Lo Hua Xing
Поскольку рынок и охрана «Столпа» были удалены, Lo Hua Xing тоже пришлось измениться.
- Общая высота ландшафта была существенно уменьшена.
- Высота окружающих построек, включая стены, была скорректирована.
- Добавлены новые места с трофеями и гаражи.
- Возле реки появились скалы и заезды для транспорта.
- В центре озера появился остров.
- Были добавлены или удалены некоторые постройки.
Rin Jiang
Плавучий ресторан, где когда-то находился рынок категории III, также претерпел ряд изменений.
- Пол ресторана был слегка опущен, чтобы игроки могли залезать прямо из воды.
- Открытая область на первом этаже была расширена, а размещение возможных укрытий было изменено.
- Добавлены новые места с трофеями, а количество появляющихся на карте предметов было слегка увеличено.
- Часть предметов в помещениях были передвинуты, чтобы немного упростить план этажа.
- К югу добавлен мост.
- Часть окон были открыты.
Тестовый трек
Возьмите от жизни больше, чем простое удовольствие от вождения. Бросьте вызов другим игрокам и подвергните испытанию ваше мастерство гонщика!
- Отдельные участки трека, включая подъезд к нему, были переработаны.
- Добавлены новые постройки и предметы, включая светофоры.
- В начало и конец трека была добавлена разметка.
- Добавлена функция измерения времени прохождения круга.Когда автомобиль приближается к стартовой черте, срабатывает светофор.
Если вы останетесь на стартовой черте хотя бы пять секунд, начнется отсчет времени.
Во время гонки текущее время показано в левой стороне экрана.
Измерение времени круга прекратится, если:Игрок покидает транспорт или пересаживается на другое место.
Транспорт покидает трассу или начинает двигаться в противоположном направлении.
Транспорт на трассе долго остается неподвижным.
Игрок оказывается нокаутирован или убит.
- Рекламные щиты были заменены на табло, показывающие время круга. Они позволяют ознакомиться с таблицей лидеров.Записи в таблице сохраняются до конца матча.
Тайная комната
В Рондо появились тайные комнаты с редкими предметами.
- Зайти в запертое помещение можно с помощью ключа от тайной комнаты.
- Отперев любую из четырех дверей, вы отопрете их все.
Изменения в частоте появления предметов
- Добавлены торговые автоматы, разрушаемые горшки и резервуары с топливом.
- На Рондо добавлены фиксированные места появления надувной лодки, однако общее количество лодок осталось неизменным.
- С добавлением новых фиксированных мест для появления транспорта его общее количество слегка увеличилось.
Разное
- На всей карте улучшено освещение внутри зданий и их текстуры.
- На стартовый остров Рондо добавлен гоночный трек с функцией измерения времени прохождения круга.
Комментарий разработчиков: В обновлении 38.2 мы внесли в карту «Рондо» ряд изменений. Во-первых, мы удалили рынок вместе со всем сопутствующим контентом и добавили тайные комнаты, содержимое которых поможет передать уникальную атмосферу Рондо. В областях, где раньше находились рынок категории III и охрана «Столпа», игроков теперь ждут захватывающие перестрелки друг с другом. Мы также слегка изменили ландшафт, чтобы водителям было приятнее пользоваться транспортом. Тестовый трек был слегка изменен: мы добавили функцию измерения времени круга и ряд соответствующих предметов. Бросьте вызов другим игрокам и испытайте свои навыки вождения на доработанном гоночном треке!
Карты
- На картах появились украшения в честь международного чемпионата PUBG 2025.
- На Викенди появились уничтожаемые резервуары с топливом.
Игровой процесс
В процессе перехода PUBG на консоли текущего поколения произошли следующие изменения:
- (Консоли) Время ожидания на стартовом острове было уменьшено с 90 до 60 секунд.
(Консоли) Переход на консоли текущего поколения
Мастерская
Особое создание
Встречайте новые скины коллаборации, доступные только для особого создания в мастерской! Все подробности о сотрудничестве можно узнать в анонсе совместного проекта PUBG x Porsche!
Дата завершения особого создания
※ Вкладка «Особое создание» — «Porsche» будет доступна только до указанных ниже дат. Не забудьте потратить жетоны до даты завершения события!
- ПК:8 декабря, 03:00 (МСК)
- Консоли:16 декабря, 03:00 (МСК)
Интерфейс/восприятие
- Мы обновили ряд элементов интерфейса, включая значок, который отображается при отсутствии предметов для создания.
- (Консоли) Функция «Создать» будет автоматически выбираться при нажатии кнопки «А» во время фокусировки в разделе «Мастерская» — «Обычное создание» — вкладка «Создание».
- (Консоли) Фокусировка больше не будет вызывать список предметов на экране «Разборка», если у вас нет предметов для разбора.
Билет ремесленника
Для коллаборации Porsche подготовлен совершенно новый билет ремесленника. Подробности можно узнать из анонса совместного проекта PUBG x Porsche!
Лобби
(ПК) Киберспорт — Испытание PGC 2025 «Выбирай!»
Встречайте испытание PGC 2025 «Выбирай!». Не забудьте зайти на вкладку «Киберспорт» в лобби!
- На странице обзора вы найдете расписание турнира, а также информацию о призовом фонде.
- Страница испытания «Выбирай!» содержит информацию о командах-участниках, ваших оставшихся купонах для голосования, очках киберспорта, кнопку для перехода в магазин очков киберспорта и многое другое.
- Период проведения испытания «Выбирай!»Командное противостояние: 5 ноября, 05:00 – 28 ноября, 11:00 (МСК)
Выборы победителя: 5 ноября, 05:00 – 12 декабря, 11:00 (МСК)
- Период работы вкладки «Киберспорт»5 ноября, 05:00 – 24 декабря, 03:00 (МСК)\
Исправления ошибок
Игровой процесс
- Исправлена ошибка, из-за которой частое нажатие на клавиши «Присесть» и «Лечь» приводило к пропуску анимации.
- Исправлена ошибка, из-за которой поведение автомобиля было некорректным при использовании скинов для седана «Старые добрые дни» (черный) или «Старые добрые дни» (белый).
- Исправлена ошибка, из-за которой ракеты красной зоны могли падать за пределами самой зоны.
- Исправлена ошибка, из-за которой в режиме наблюдателя не отображались контуры оружия и транспортного средства персонажа при включенном эффекте рентгена.
- Исправлена ошибка, из-за которой анимация свободного обзора выглядела неестественно при определенных условиях.
Карты
- На карте Рондо исправлены наложения, текстуры, производительность и другие общие ошибки.
Интерфейс/восприятие
- Отрегулировано положение видео эффекта следа падений на странице «Комната претендента – Улучшить».
- Исправлена ошибка интерфейса, возникавшая при переходе с экрана «Открыть контрабанду» на экран «Результаты».
- Исправлена ошибка, из-за которой таймер возврата в списке союзников отображался некорректно при определенных условиях.
- (ПК) Исправлена ошибка, из-за которой при запуске игры в режиме отображения «Без рамок» применялось максимальное разрешение, а не выбранное пользователем.
- (ПК) Исправлена ошибка перевода билета режима песочницы при использовании традиционного китайского или английского языков интерфейса.
Предметы и скины
※ Ошибки наложения: элементы графики, выходящие за пределы видимого объекта.
- Исправлена ошибка, из-за которой эффект схемы не применялся к некоторым частям СКС: «Хронопушка» с необычным косметическим предметом при применении схемы.
- Исправлена ошибка наложения, возникавшая, когда персонаж женского пола применял прическу Нира (из набора NieR Replicant ver.1.22) с некоторыми шляпами.
- Исправлена ошибка, из-за которой щиколотки становились прозрачными при применении пятнистого кигуруми вместе с сапогами «Тихий бунтарь».
- Исправлена ошибка наложения в области бедер, когда персонаж женского пола надевал юбку-карандаш «Ночи в пустыне».
- Исправлена ошибка, из-за которой щиколотки становились прозрачными при применении штанов «Байкер-демон» вместе с сапогами «Тихий бунтарь».
- Исправлено мерцание текстур, возникавшее при применении персонажем женского пола майки «Змеиный язык».
- Исправлена ошибка, из-за которой щиколотки становились прозрачными, когда персонаж женского пола надевал брюки XiongDi с некоторыми видами обуви.
- Исправлена ошибка, из-за которой части шеи становились прозрачными при ношении куртки «Заячий рейв» вместе с костюмом «Лунный кролик».
- Исправлена ошибка, из-за которой очки «Детектив» отображались некорректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой медвежонок на рукаве исчезал, если персонаж женского пола надевал рюкзак после экипировки свитера «Медвежья дремота».
- Исправлена ошибка наложения при экипировке облегающей кофты с некоторыми юбками.
- Исправлена ошибка, из-за которой область таза становилась прозрачной, если персонаж мужского пола надевал прыжковый комбинезон охотника с некоторыми куртками.
- Исправлена ошибка, из-за которой ободок «Жалящая красота» отображался неправильно при применении вместе с худи «Сезон кролика».
Порше меня удивляет, такому калу дали лицензию, а для Crew 1 значит только RUF вместо поршей
Действительно странно выглядит, у Хьюстона проблемы.
Самая лучшая коллаба с Порше что я помню это Need for Speed: Porsche Unleashed