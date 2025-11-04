Коллаборация с Porsche и обновление Рондо. Представлен патч 38.2 в PUBG

PUBG Studios представила новый крупный патч для PUBG: BATTLEGROUNDS, который 5 ноября будет доступен в основном клиенте игры. В этом патче разработчики обновили карту Рондо и представили коллаборацию с Porsche.

Контейнер Porsche

Эксклюзивный контейнер Porsche доступен на стартовых островах Эрангеля, Мирамара, Санока, Викенди, Таэго, Дестона и Рондо.

Контейнер могут открыть только игроки, владеющие скином Porsche.Если одновременно экипированы несколько скинов Porsche, система выберет случайным образом один из них.

Управлять Porsche может только игрок, открывший контейнер, и его товарищи по команде.

Эту механику можно использовать с начала матча и до посадки игроков в самолет. Как только это произойдет, контейнер и автомобиль Porsche пропадут.

Доступно в обычных и ранговых матчах, а также в казуальном режиме.

Контейнер Porsche будет присутствовать в игре один месяц.

Разное

Внешний вид — Транспорт — Особые скины — Изменить скинДаже после завершения периода продаж/награждения неполученные предметы останутся видимыми: они будут отмечены значком замка.

Следите за целым рядом потрясающих обновлений, связанных с нашей коллаборацией с Porsche! Не пропустите анонс совместного проекта PUBG x Porsche, чтобы узнать, как получить эксклюзивные скины Porsche, посетить страницу создания Porsche в Мастерской и не только!

Карты: Рондо

※ Следующие обновления касаются обычных, ранговых и пользовательских матчей.

Рынок, а также весь связанный с рынком контент, включая охрану «Столпа», монеты КБ и сейфы, были удалены.Рыночные гаражи были заменены на обычные гаражи или постройки.

Рыба исчезла.

Игроки больше не смогут взаимодействовать с птицами или уничтожать клетки.

Изменения областей

Некоторые гористые участки ландшафта стали более пологими.

Из некоторых областей исчезли мелкие лужи.

Lo Hua Xing

Поскольку рынок и охрана «Столпа» были удалены, Lo Hua Xing тоже пришлось измениться.

Общая высота ландшафта была существенно уменьшена.

Высота окружающих построек, включая стены, была скорректирована.

Добавлены новые места с трофеями и гаражи.

Возле реки появились скалы и заезды для транспорта.

В центре озера появился остров.

Были добавлены или удалены некоторые постройки.

Rin Jiang

Плавучий ресторан, где когда-то находился рынок категории III, также претерпел ряд изменений.

Пол ресторана был слегка опущен, чтобы игроки могли залезать прямо из воды.

Открытая область на первом этаже была расширена, а размещение возможных укрытий было изменено.

Добавлены новые места с трофеями, а количество появляющихся на карте предметов было слегка увеличено.

Часть предметов в помещениях были передвинуты, чтобы немного упростить план этажа.

К югу добавлен мост.

Часть окон были открыты.

Тестовый трек

Возьмите от жизни больше, чем простое удовольствие от вождения. Бросьте вызов другим игрокам и подвергните испытанию ваше мастерство гонщика!

Отдельные участки трека, включая подъезд к нему, были переработаны.

Добавлены новые постройки и предметы, включая светофоры.

В начало и конец трека была добавлена разметка.

Добавлена функция измерения времени прохождения круга.Когда автомобиль приближается к стартовой черте, срабатывает светофор.

Если вы останетесь на стартовой черте хотя бы пять секунд, начнется отсчет времени.

Во время гонки текущее время показано в левой стороне экрана.



Измерение времени круга прекратится, если:Игрок покидает транспорт или пересаживается на другое место.

Транспорт покидает трассу или начинает двигаться в противоположном направлении.

Транспорт на трассе долго остается неподвижным.

Игрок оказывается нокаутирован или убит.

Тайная комната

В Рондо появились тайные комнаты с редкими предметами.

Зайти в запертое помещение можно с помощью ключа от тайной комнаты.

Отперев любую из четырех дверей, вы отопрете их все.

Изменения в частоте появления предметов

Добавлены торговые автоматы, разрушаемые горшки и резервуары с топливом.

На Рондо добавлены фиксированные места появления надувной лодки, однако общее количество лодок осталось неизменным.

С добавлением новых фиксированных мест для появления транспорта его общее количество слегка увеличилось.

Разное

На всей карте улучшено освещение внутри зданий и их текстуры.

На стартовый остров Рондо добавлен гоночный трек с функцией измерения времени прохождения круга.

Комментарий разработчиков: В обновлении 38.2 мы внесли в карту «Рондо» ряд изменений. Во-первых, мы удалили рынок вместе со всем сопутствующим контентом и добавили тайные комнаты, содержимое которых поможет передать уникальную атмосферу Рондо. В областях, где раньше находились рынок категории III и охрана «Столпа», игроков теперь ждут захватывающие перестрелки друг с другом. Мы также слегка изменили ландшафт, чтобы водителям было приятнее пользоваться транспортом. Тестовый трек был слегка изменен: мы добавили функцию измерения времени круга и ряд соответствующих предметов. Бросьте вызов другим игрокам и испытайте свои навыки вождения на доработанном гоночном треке!

Карты

На картах появились украшения в честь международного чемпионата PUBG 2025.

На Викенди появились уничтожаемые резервуары с топливом.

Игровой процесс

В процессе перехода PUBG на консоли текущего поколения произошли следующие изменения:

(Консоли) Время ожидания на стартовом острове было уменьшено с 90 до 60 секунд.

(Консоли) Переход на консоли текущего поколения

Мастерская

Особое создание

Встречайте новые скины коллаборации, доступные только для особого создания в мастерской! Все подробности о сотрудничестве можно узнать в анонсе совместного проекта PUBG x Porsche!

Дата завершения особого создания

※ Вкладка «Особое создание» — «Porsche» будет доступна только до указанных ниже дат. Не забудьте потратить жетоны до даты завершения события!

ПК:8 декабря, 03:00 (МСК)

Консоли:16 декабря, 03:00 (МСК)

Интерфейс/восприятие

Мы обновили ряд элементов интерфейса, включая значок, который отображается при отсутствии предметов для создания.

(Консоли) Функция «Создать» будет автоматически выбираться при нажатии кнопки «А» во время фокусировки в разделе «Мастерская» — «Обычное создание» — вкладка «Создание».

(Консоли) Фокусировка больше не будет вызывать список предметов на экране «Разборка», если у вас нет предметов для разбора.

Билет ремесленника

Для коллаборации Porsche подготовлен совершенно новый билет ремесленника. Подробности можно узнать из анонса совместного проекта PUBG x Porsche!

Лобби

(ПК) Киберспорт — Испытание PGC 2025 «Выбирай!»

Встречайте испытание PGC 2025 «Выбирай!». Не забудьте зайти на вкладку «Киберспорт» в лобби!

На странице обзора вы найдете расписание турнира, а также информацию о призовом фонде.

Страница испытания «Выбирай!» содержит информацию о командах-участниках, ваших оставшихся купонах для голосования, очках киберспорта, кнопку для перехода в магазин очков киберспорта и многое другое.

Период проведения испытания «Выбирай!» Командное противостояние: 5 ноября, 05:00 – 28 ноября, 11:00 (МСК)

Выборы победителя: 5 ноября, 05:00 – 12 декабря, 11:00 (МСК)

Командное противостояние: 5 ноября, 05:00 – 28 ноября, 11:00 (МСК) Выборы победителя: 5 ноября, 05:00 – 12 декабря, 11:00 (МСК) Период работы вкладки «Киберспорт»5 ноября, 05:00 – 24 декабря, 03:00 (МСК)\

Исправления ошибок

Игровой процесс

Исправлена ошибка, из-за которой частое нажатие на клавиши «Присесть» и «Лечь» приводило к пропуску анимации.

Исправлена ошибка, из-за которой поведение автомобиля было некорректным при использовании скинов для седана «Старые добрые дни» (черный) или «Старые добрые дни» (белый).

Исправлена ошибка, из-за которой ракеты красной зоны могли падать за пределами самой зоны.

Исправлена ошибка, из-за которой в режиме наблюдателя не отображались контуры оружия и транспортного средства персонажа при включенном эффекте рентгена.

Исправлена ошибка, из-за которой анимация свободного обзора выглядела неестественно при определенных условиях.

Карты

На карте Рондо исправлены наложения, текстуры, производительность и другие общие ошибки.

Интерфейс/восприятие

Отрегулировано положение видео эффекта следа падений на странице «Комната претендента – Улучшить».

Исправлена ошибка интерфейса, возникавшая при переходе с экрана «Открыть контрабанду» на экран «Результаты».

Исправлена ошибка, из-за которой таймер возврата в списке союзников отображался некорректно при определенных условиях.

(ПК) Исправлена ошибка, из-за которой при запуске игры в режиме отображения «Без рамок» применялось максимальное разрешение, а не выбранное пользователем.

(ПК) Исправлена ошибка перевода билета режима песочницы при использовании традиционного китайского или английского языков интерфейса.

Предметы и скины

※ Ошибки наложения: элементы графики, выходящие за пределы видимого объекта.