Компания Krafton официально объявила о запуске амбициозного плана по превращению PUBG во вселенную нового поколения

Компания Krafton, стоящая за хитом PlayerUnknown's Battlegrounds, официально объявила о запуске амбициозного плана по превращению PUBG во вселенную нового поколения. Проект получил название PUBG 2.0 и предполагает масштабное расширение IP за пределы оригинальной королевской битвы.

По словам главы франшизы ТС Джанга, цель Krafton — превратить PUBG в многоуровневую игровую платформу, охватывающую разные жанры, движки и поколения консолей. В основу стратегии легли концепции франшизы как услуги (FaaS) и игры как платформы (GaaP), объединяющие разные проекты под одним брендом.

В рамках PUBG 2.0 в разработке сразу три новых игры:

Project Black Budget — лутер-шутер с упором на PvPvE-механику;

Project Valor — консольно-ориентированный баттл-рояль;

PUBG: BLINDSPOT — изометрический тактический шутер.

Кроме новых тайтлов, разработчики активно внедряют UGC (пользовательский контент), а также сотрудничают с художниками и брендами, создавая уникальные образы, карты и игровые режимы. Визуально всё это будет поддержано графикой нового поколения на движке Unreal Engine 5.

С момента перехода PUBG на модель free-to-play в 2022 году проект сохраняет высокие показатели — в марте 2025 года игра вновь собрала более 1,4 миллиона одновременных игроков. Krafton намерена продолжать инвестировать в рост, делая упор на качество, разнообразие и глобальное развитие бренда.

Таким образом, PUBG 2.0 — это не просто обновление, а новая эпоха для легендарной франшизы, где пользователи смогут участвовать в развитии мира, исследовать новые жанры и платформы, а также создавать собственный контент.