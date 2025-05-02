Компания Krafton официально объявила о запуске амбициозного плана по превращению PUBG во вселенную нового поколения

Компания Krafton, стоящая за хитом PlayerUnknown's Battlegrounds, официально объявила о запуске амбициозного плана по превращению PUBG во вселенную нового поколения. Проект получил название PUBG 2.0 и предполагает масштабное расширение IP за пределы оригинальной королевской битвы.
По словам главы франшизы ТС Джанга, цель Krafton — превратить PUBG в многоуровневую игровую платформу, охватывающую разные жанры, движки и поколения консолей. В основу стратегии легли концепции франшизы как услуги (FaaS) и игры как платформы (GaaP), объединяющие разные проекты под одним брендом.
В рамках PUBG 2.0 в разработке сразу три новых игры:
- Project Black Budget — лутер-шутер с упором на PvPvE-механику;
- Project Valor — консольно-ориентированный баттл-рояль;
- PUBG: BLINDSPOT — изометрический тактический шутер.
Кроме новых тайтлов, разработчики активно внедряют UGC (пользовательский контент), а также сотрудничают с художниками и брендами, создавая уникальные образы, карты и игровые режимы. Визуально всё это будет поддержано графикой нового поколения на движке Unreal Engine 5.
С момента перехода PUBG на модель free-to-play в 2022 году проект сохраняет высокие показатели — в марте 2025 года игра вновь собрала более 1,4 миллиона одновременных игроков. Krafton намерена продолжать инвестировать в рост, делая упор на качество, разнообразие и глобальное развитие бренда.
Таким образом, PUBG 2.0 — это не просто обновление, а новая эпоха для легендарной франшизы, где пользователи смогут участвовать в развитии мира, исследовать новые жанры и платформы, а также создавать собственный контент.
Понятно, клоунады меньше не станет , и не собираются её убирать....
В оправдание пабгу: тут клоунады меньше чем в варзоне
факт
Не спорю
Изометрия это интересно. Остальное мусор.
все эти батлрояли - помойки
Новое поколение Высокого пинга? или читеров*?. Если будет платная еще может что то и изменится а так()