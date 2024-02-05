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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.3 1 107 оценок

Корейского геймера посадили в тюрьму за попытку откосить от армии по "пацифистским взглядам", поскольку тот играл в PUBG

Procy_on
Новости

Верховный суд недавно утвердил приговор в виде одного года и шести месяцев тюремного заключения для южнокорейца, отказавшегося от обязательной службы в армии, после того как суд отклонил его заявления о том, что он "против любой войны и насилия", частично основанные на его увлечении игрой в PUBG: Battlegrounds.

Обвиняемому было предъявлено обвинение в нарушении Закона о военной службе, согласно которому все трудоспособные мужчины Южной Кореи обязаны отслужить в армии не менее 18 месяцев. Он заявил, что отказывается от службы по соображениям совести, ссылаясь на свои личные убеждения против насилия и войны.

Подсудимый не приложил никаких усилий для распространения или реализации своих идеологических убеждений, таких как работа в НПО, связанных с борьбой против насилия, войны или мира.

— говорится в приговоре суда, подчеркивая, что нет никаких доказательств того, что он когда-либо выражал подобные тенденции до своего отказа от военной службы.

Подсудимый признался, что ему часто нравилось играть в Battlegrounds, в которой нужно убивать персонажей из оружия. Видеоигра отличается от реальности. Но тот факт, что обвиняемый - который утверждает, что отказывается от военной службы на основании своих убеждений, направленных против насилия и войны, - получает удовольствие от такой игры, заставляет суд усомниться в подлинности его отказа от военной службы по соображениям совести.

Он заявил следователям, что отказывается служить в армии, где "царят несправедливые порядки", и что военное законодательство игнорирует права человека.

Суд, однако, заявил, что нарушения прав человека и несправедливые приказы не связаны в корне с военной подготовкой и что реальная ситуация зависит от того, в каком подразделении или в какой период приходится проходить службу.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

А как же сказки про прекрасную Южную Корею? Это ж вам не варвары из Северной😂

3
Lvinomord

В Серверной, в него бы жахнули из рпг)

3
Sweety_Mustard Lvinomord

а потом он как и все прочие расстрелянные из рпг и зениток, в очередной раз бы воскрес ) Не страна, а прям 3д-экшон!

-1
SGate Sweety_Mustard

Отреспился у себя дома .

0
Lvinomord Sweety_Mustard

Воскрес бы или на респе или в своей тиме и постарался бы найти хама, который это сделал и зарезал бы сняв с него заветный жетончик)

0
SpaceyTurkey

Суд тупорылый, раз для него действия в играх и реальном мире равноценны.

3
Talendor3

ну зато откосил

0
SharpAelinor

🤦‍♂️

0
Zlobin_Evgeny

ну хоть что-то новое, ото все либо покупают либо через дурку косят

0
SGate

Игры влияют негативно на южную Корею...поэтому нужно захватить северную, чтобы компенсировать ущерб. Сказал старый Джо.

0
Floww

А мне нравится корейское правосудие, справедливо и мудро)))

-1
KorvoAttano98

*матерное слово* на всю эту ситуацию

-1
Jarvis666

А мог бы просто сломать себе руку или ногу...

-3