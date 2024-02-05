Корейского геймера посадили в тюрьму за попытку откосить от армии по "пацифистским взглядам", поскольку тот играл в PUBG

Верховный суд недавно утвердил приговор в виде одного года и шести месяцев тюремного заключения для южнокорейца, отказавшегося от обязательной службы в армии, после того как суд отклонил его заявления о том, что он "против любой войны и насилия", частично основанные на его увлечении игрой в PUBG: Battlegrounds.
Обвиняемому было предъявлено обвинение в нарушении Закона о военной службе, согласно которому все трудоспособные мужчины Южной Кореи обязаны отслужить в армии не менее 18 месяцев. Он заявил, что отказывается от службы по соображениям совести, ссылаясь на свои личные убеждения против насилия и войны.
Подсудимый не приложил никаких усилий для распространения или реализации своих идеологических убеждений, таких как работа в НПО, связанных с борьбой против насилия, войны или мира.
— говорится в приговоре суда, подчеркивая, что нет никаких доказательств того, что он когда-либо выражал подобные тенденции до своего отказа от военной службы.
Подсудимый признался, что ему часто нравилось играть в Battlegrounds, в которой нужно убивать персонажей из оружия. Видеоигра отличается от реальности. Но тот факт, что обвиняемый - который утверждает, что отказывается от военной службы на основании своих убеждений, направленных против насилия и войны, - получает удовольствие от такой игры, заставляет суд усомниться в подлинности его отказа от военной службы по соображениям совести.
Он заявил следователям, что отказывается служить в армии, где "царят несправедливые порядки", и что военное законодательство игнорирует права человека.
Суд, однако, заявил, что нарушения прав человека и несправедливые приказы не связаны в корне с военной подготовкой и что реальная ситуация зависит от того, в каком подразделении или в какой период приходится проходить службу.
А как же сказки про прекрасную Южную Корею? Это ж вам не варвары из Северной😂
В Серверной, в него бы жахнули из рпг)
а потом он как и все прочие расстрелянные из рпг и зениток, в очередной раз бы воскрес ) Не страна, а прям 3д-экшон!
Отреспился у себя дома .
Воскрес бы или на респе или в своей тиме и постарался бы найти хама, который это сделал и зарезал бы сняв с него заветный жетончик)
Суд тупорылый, раз для него действия в играх и реальном мире равноценны.
ну зато откосил
🤦♂️
ну хоть что-то новое, ото все либо покупают либо через дурку косят
Игры влияют негативно на южную Корею...поэтому нужно захватить северную, чтобы компенсировать ущерб. Сказал старый Джо.
А мне нравится корейское правосудие, справедливо и мудро)))
*матерное слово* на всю эту ситуацию
А мог бы просто сломать себе руку или ногу...