Лёд, буря и выживание: PUBG: Battlegrounds получила суровое зимнее обновление

В PUBG: Battlegrounds вышло крупное контентное обновление, которое заметно меняет геймплей на заснеженных картах. Разработчики добавили экстремальные погодные условия и новое снаряжение, превращающее привычные перестрелки в настоящую борьбу за выживание. Патч уже доступен на PC, а версии для PlayStation и Xbox получат его 15 января.

Главной особенностью обновления стала «ледяная буря». Во время этого события температура на карте резко падает, а персонажи начинают страдать от переохлаждения, что может привести к быстрой гибели. Единственный способ противостоять стихии — использовать специальные термостойкие костюмы, которые обеспечивают временную защиту от холода и становятся важнейшим элементом экипировки.

Дополнительную опасность создаёт новое метательное оружие — морозная бомба. Она усиливает эффект холода и может лишить противников шансов на выживание, если те не подготовлены к суровым условиям. Добывать новую экипировку и вооружение предстоит в рискованных зонах: ценный лут доставляется на поле боя падающими спутниками. Места их падения отмечаются синими зонами повышенной опасности, где игрокам придётся выбирать между быстрой добычей редких предметов и угрозой столкновения с другими бойцами.

Помимо геймплейных изменений, разработчики усилили защиту аккаунтов, внедрив систему двухфакторной аутентификации. Полный список правок и нововведений на русском языке уже опубликован на официальном сайте PUBG.