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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.3 1 188 оценок

Неожиданная коллаборация PUBG Mobile и TORNADO ENERGY с бонусами для игроков

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Новости

Бренд энергетических напитков TORNADO ENERGY вышел с коллаборацией c легендарной игрой в жанре королевская битва – PUBG Mobile.

В рамках коллаборации выпущен специальный дизайн TORNADO SKILL с игровым персонажем и фирменными элементами игры. Помимо привлекательного внешнего вида, каждая банка дает возможность получить внутриигровую валюту.

Для получения 60 UC (внутриигровая валюта PUBG Mobile) необходимо загрузить чек с Tornado Energy Skill на специальный сайт. Желающим поучаствовать в акции стоит поторопиться — гарантированные призы достанутся только первым 5000 участникам.

Эта акция дополняет более глобальную, запущенную брендом TORNADO ранее, в рамках которой можно выиграть Кибертрак или 15 миллионов рублей, 20 игровых ПК и множество других призов.

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