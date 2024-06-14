Неожиданная коллаборация PUBG Mobile и TORNADO ENERGY с бонусами для игроков

Бренд энергетических напитков TORNADO ENERGY вышел с коллаборацией c легендарной игрой в жанре королевская битва – PUBG Mobile.
В рамках коллаборации выпущен специальный дизайн TORNADO SKILL с игровым персонажем и фирменными элементами игры. Помимо привлекательного внешнего вида, каждая банка дает возможность получить внутриигровую валюту.
Для получения 60 UC (внутриигровая валюта PUBG Mobile) необходимо загрузить чек с Tornado Energy Skill на специальный сайт. Желающим поучаствовать в акции стоит поторопиться — гарантированные призы достанутся только первым 5000 участникам.
Эта акция дополняет более глобальную, запущенную брендом TORNADO ранее, в рамках которой можно выиграть Кибертрак или 15 миллионов рублей, 20 игровых ПК и множество других призов.
пушка
нет, это банка