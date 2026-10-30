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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 466 оценок

Netflix снимет игровой сериал по PUBG с Дональдом Гловером

IKarasik IKarasik

Netflix разрабатывает игровой сериал по мотивам PUBG. Главную роль в проекте исполнит Дональд Гловер, известный по сериалу «Атланта». Вместе со своим братом Стивеном Гловером он также займётся сценарием и выступит исполнительным продюсером.

Братья Гловеры ранее уже работали вместе над несколькими проектами, включая «Атланту», сериал «Рой», музыкальный фильм «Остров Гуава» и новую версию «Мистера и миссис Смит». Другими исполнительными продюсерами адаптации станут Майкл Шефер из Neon TV, Фам Удеорджи от Gilga, а также Тэсок Чан и Суджин Ли, представляющие LV3H — подразделение Krafton, отвечающее за развлекательные проекты.

Экранизация PUBG станет очередным игровым проектом Netflix. Стриминговый сервис уже работает над сериалами по мотивам Assassin’s Creed и Diablo, а в его каталоге представлены адаптации Cyberpunk 2077, Tomb Raider, Castlevania и других известных франшиз.

Сам Дональд Гловер в последнее время также связан с игровой индустрией: в мультфильме «Супер Марио: Галактическое кино» он озвучил Йоши. Тем временем Nintendo готовит игровую экранизацию The Legend of Zelda, премьера которой запланирована на следующий год.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
BitMan_and_Roban

Дональд Гловер это он, это не моя провокация это на самом деле

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