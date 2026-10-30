Netflix снимет игровой сериал по PUBG с Дональдом Гловером

Netflix разрабатывает игровой сериал по мотивам PUBG. Главную роль в проекте исполнит Дональд Гловер, известный по сериалу «Атланта». Вместе со своим братом Стивеном Гловером он также займётся сценарием и выступит исполнительным продюсером.
Братья Гловеры ранее уже работали вместе над несколькими проектами, включая «Атланту», сериал «Рой», музыкальный фильм «Остров Гуава» и новую версию «Мистера и миссис Смит». Другими исполнительными продюсерами адаптации станут Майкл Шефер из Neon TV, Фам Удеорджи от Gilga, а также Тэсок Чан и Суджин Ли, представляющие LV3H — подразделение Krafton, отвечающее за развлекательные проекты.
Экранизация PUBG станет очередным игровым проектом Netflix. Стриминговый сервис уже работает над сериалами по мотивам Assassin’s Creed и Diablo, а в его каталоге представлены адаптации Cyberpunk 2077, Tomb Raider, Castlevania и других известных франшиз.
Сам Дональд Гловер в последнее время также связан с игровой индустрией: в мультфильме «Супер Марио: Галактическое кино» он озвучил Йоши. Тем временем Nintendo готовит игровую экранизацию The Legend of Zelda, премьера которой запланирована на следующий год.
Дональд Гловер это он, это не моя провокация это на самом деле