Новая система апгрейда персонажа и Билет выжившего. Представлен патч 35.1 в PUBG: Battlegrounds

PUBG Studios представила новый крупный патч для PUBG: Battlegrounds, который 9 апреля будет доступен в основном клиенте игры. В этом патче разработчики представили новую систему смещения прицела, улучшили звук в игре, добавили систему возрождения (а также пистолет с тросом, шокер и ракетницу с экстренным щитом) на все карты.

Кроме того, PUBG Studios запустили новый ранговый сезон, внедрили в игру новую систему апгрейда персонажа, представили новый Билет выжившего, улучшили производительность и пользовательские матчи, а также внесли множество других улучшений и исправлений.

Подробный патч-ноут доступен на официальном сайте игры.