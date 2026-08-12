Новое оружие, усиление пулеметов и кастомизация прицела - вышел обзор патча 42.3 от разработчиков PUBG

PUBG Studios выпустили видеоролик, в котором кратко перечислили и описали основные нововведения патча 42.3, который 12 августа был установлен на основные серверы PUBG: BATTLEGROUNDS.

Напомним, что в этом патче разработчики добавили в игру новое оружие, усилили пулеметы, представили новый раздел PUBG: Playgrounds. Кроме того, PUBG Studios добавили в игру возможность настройки прицела, функцию обмена настройками и новый Билет выжившего, а также внесли множество других улучшений и исправлений.

Кроме того, разрботчики обновили систему ротации карт, добавили скины команд, а также добавили раздел с модами. С деталями патч-ноута вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.