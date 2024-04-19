Обновление для PUBG на консолях принесло ряд значительных изменений, которые ранее были добавлены на ПК

Обновление 29.1 для PUBG: BATTLEGROUNDS внесло значительные изменения и добавления, делая игровой процесс более интересным и разнообразным. Одним из ключевых нововведений является добавление разрушаемой среды на карту Рондо. Теперь игроки могут разрушать любую местность, не состоящую из бетона, цемента, камня или камня, используя оружие, такое как осколочные гранаты, минометы, бомбы-липучки или новая кирка. Кирка также может быть использована как оружие ближнего боя.
Изменения оружия включают улучшения SCAR-L и AKM, а также увеличение громкости выстрелов с глушителем Mk12. Кроме того, были внесены изменения в стрельбу с места водителя и добавлены контейнеры Ducati на стартовые острова нескольких карт.
Обновление 29.1 также включает множество исправлений ошибок, что способствует повышению стабильности и качества игрового процесса.
С полным описанием обновления 29.1 для PUBG: BATTLEGROUNDS можно ознакомиться здесь.
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