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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.3 1 158 оценок

Обновление для PUBG на консолях принесло ряд значительных изменений, которые ранее были добавлены на ПК

KAMA33
Новости

Обновление 29.1 для PUBG: BATTLEGROUNDS внесло значительные изменения и добавления, делая игровой процесс более интересным и разнообразным. Одним из ключевых нововведений является добавление разрушаемой среды на карту Рондо. Теперь игроки могут разрушать любую местность, не состоящую из бетона, цемента, камня или камня, используя оружие, такое как осколочные гранаты, минометы, бомбы-липучки или новая кирка. Кирка также может быть использована как оружие ближнего боя.

Изменения оружия включают улучшения SCAR-L и AKM, а также увеличение громкости выстрелов с глушителем Mk12. Кроме того, были внесены изменения в стрельбу с места водителя и добавлены контейнеры Ducati на стартовые острова нескольких карт.

Обновление 29.1 также включает множество исправлений ошибок, что способствует повышению стабильности и качества игрового процесса.

С полным описанием обновления 29.1 для PUBG: BATTLEGROUNDS можно ознакомиться здесь.

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