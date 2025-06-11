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PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 330 оценок

Переработка ранкеда и новый Билет ремесленника. Представлен патч 36.1 в PUBG: Battlegrounds

Solstice Solstice

PUBG Studios завершили технические работы по установке обновления под номером 36.1 на основные серверы PUBG: Battlegrounds.

В этом обновлении разработчики переделали ранговый режим игры, обновили баланс оружия, внесли ряд изменений в транспорт. Кроме того, PUBG Studios представили новый Билет ремесленника, улучшили бесплатные награды, интерфейс, настройки и производительность, а также внесли множество других улучшений и исправлений.

PUBG Studios выпустили видеоролик, в котором кратко перечислили и описали основные нововведения патча, а с полным патч-ноутом вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.

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