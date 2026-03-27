Первый тизер Евы из Stellar Blade в PUBG: Battlegrounds

Несмотря на то, что PUBG: Battlegrounds редко попадает в заголовки мейнстримных СМИ, проект остается настоящим гигантом индустрии. Даже несмотря на то, что Fortnite когда-то перехватила пальму первенства у родоначальника жанра королевских битв, миллионы игроков по-прежнему ежедневно высаживаются на карты проекта на PC, консолях и мобильных устройствах.

Теперь у поклонников появился весомый повод вновь открыть игру. Студия PUBG Studios официально анонсировала добавление в игру главной героини экшена Stellar Blade - Евы. Соответствующий тизер был опубликован в официальном аккаунте PUBG в соцсетях. Ролик подтверждает, что коллаборация с проектом Shift Up состоится в ближайшее время.

Для южнокорейской компании Krafton, владеющей PUBG Studios, этот кроссовер выглядит вполне логичным шагом. Наладить партнерство с соотечественниками из Shift Up, вероятно, не составило труда. Детали того, насколько глубокой будет интеграция персонажа (эксклюзивный скин или полноценный персонаж с уникальными анимациями), пока не раскрываются.